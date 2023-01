DAZN annuncia il rimborso per i disservizi durante Inter-Napoli

La ripresa del campionato di Serie A, nelle stesse ore in cui erano stati ufficializzati i nuovi prezzi degli abbonamenti per i nuovi clienti di DAZN, non è andata liscia come ci si aspettava dopo i clamorosi disservizi dello scorso anno e, a pochi giorni dalle difficoltà sperimentate dagli utenti durante la partita Inter-Napoli del 4 gennaio scorso, ecco arrivare la nota ufficiale che conferma il rimborso per gli utenti della piattaforma.

Cosa è successo durante Inter-Napoli: la spiegazione di DAZN

La piattaforma di streaming ha spiegato in una nota ufficiale cosa è accaduto durante la serata del 4 gennaio, attribuendo i disservizi a “un partner globale esterno incaricato di gestire la distribuzione del traffico sui server (CDN)“. Pur precisando che i problemi hanno riguardato un numero più ristretto di utenti rispetto ai disservizi che si sono registrati sulla piattaforma la scorsa estate, DAZN ha voluto comunicare agli utenti “una modifica dell’attuale assetto organizzativo di Gruppo“.

Questo significa, parola di DAZN, che sarà creato un Network Operation Center (NOC) in Italia con l’obiettivo di “creare ulteriori competenze a livello di mercato e di trasferire al team locale la responsabilità del monitoraggio della qualità del servizio e dell’instradamento del traffico dei clienti“. Questo, secondo DAZN, ridurrà ulteriormente, e magari li eliminerà del tutto, i problemi che a volte si possono registrare nel caso di partite di calcio viste da un numero massiccio di spettatori, come accaduto per Inter-Napoli.

Come funziona il rimborso di DAZN

Dopo la riunione che si è tenuta al Ministero per le imprese, convocata proprio dal ministro Adolfo Urso dopo i recenti disservizi, DAZN assicura che gli utenti non dovranno fare nulla per chiedere e ottenere il rimborso:

Su richiesta di tutte le istituzioni presenti DAZN ha assicurato che si attiverà, senza attendere la richiesta degli utenti, per corrispondere automaticamente a tutti gli impattati un quarto dell’abbonamento mensile.

La somma che sarà rimborsata, insomma, dipenderà dal piano che si ha attivo su DAZN e dal suo prezzo. Gli utenti storici di DAZN Standard, salvo offerte ancora attive, riceveranno un rimborso pari a 7,49 euro, mentre chi ha attivo DAZN Plus coi prezzi antecedenti al recente aumento si vedrà rimborsare 9,99 euro.

E le tempistiche? Brevi, secondo DAZN: