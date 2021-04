Dazn non funziona. Ancora. Da qualche minuto ci sono problemi tecnici nell’avviare la app di Dazn e quindi molti utenti non stanno riuscendo a vedere Inter-Cagliari, anticipo della 30esima giornata di Serie A trasmesso in esclusiva sulla piattaforma di live streaming.

L’account Twitter di Dazn ha confermato la problematica spiegando di essere al lavoro per risolverla. Ma intanto la partita prosegue e i tifosi (giustamente) si lamentano sui social.

Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP.

Stiamo lavorando per risolverlo — DAZN Italia (@DAZN_IT) April 11, 2021

Quello odierno è il primo problema tecnico serio di Dazn dopo la notizia dell’assegnazione dei diritti tv del prossimo triennio della Serie A, ai danni di Sky. Inevitabilmente tutto ciò alimenta i dubbi sui limiti tecnologici che nel futuro rischieranno di compromettere la visione delle partite del massimo campionato di calcio. Esattamente come sta accadendo oggi con la sfida tra Inter e Cagliari, che mentre scriviamo è ancora ferma sullo 0-0.

Su Twitter anche Nicola Savino, come noto tifoso interista, ha raccontato di non riuscire a vedere il match e ha lanciato una ironica “proposta costruttiva a Dazn“:

La app non va, #InterCagliari non si vede. Non potete mandare un signore che attacca un cavo (o che schiaccia ENTER) e mette in chiaro a tutti gli abbonati Sky il canale 209? Almeno il secondo tempo!

Sarà interessante capire se Verona-Lazio, l’altra gara della 30esima giornata di Serie A trasmessa in esclusiva su Dazn, sarà visibile o se le problematiche tecniche (che negli anni per gli abbonati Dazn si sono ripresentate con una discreta frequenza) continueranno anche nelle prossime ore.

Di certo il problema di oggi getta una nuova ombra sul futuro televisivo della Serie A e rappresenta il biglietto da visita peggiore per il servizio di streaming fondato a Londra.