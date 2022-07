Elisabetta Canalis sbarca su DAZN con un nuovo format dedicato agli sport da combattimento, dal titolo Kick and Crumb, disponibile sulla piattaforma dal prossimo 28 luglio.

Kick and Crumb è un format di interviste dove Elisabetta Canalis intervisterà sul ring i campioni delle varie discipline, svelando tutto ciò che c’è da sapere dietro gli sport da combattimento ossia le emozioni, gli allenamenti, l’adrenalina e anche le curiosità legate a questi sport.

Il protagonista della prima puntata sarà Mattia Faraoni, kickboxer e pugile romano, medaglia di bronzo ai mondiali e agli europei WAKO, che racconterà i suoi inizi ma soprattutto il percorso di duro allenamento e lo studio delle tecniche dei maestri della Kickboxing che l’ha portato ad essere il campione che è oggi.

Faraoni ha anche un canale su YouTube nel quale prova a far conoscere maggiormente la Kickboxing e dove racconta anche le realtà difficili delle periferie italiane.

Nel corso dell’intervista, però, Elisabetta Canalis ne approfitterà per farsi insegnare, direttamente da Faraoni, alcuni colpi del suo repertorio, come, ad esempio, il Brazilian Kick.

Lo scopo di Kick and Crumb è anche quello di far conoscere al pubblico la passione di Elisabetta Canalis per queste discipline sportive.

Kick and Crumb non è il primo format che vede protagonista Elisabetta Canalis su DAZN. L’attrice e showgirl sarda, infatti, recentemente, ha realizzato un reportage dal titolo The Night of Kick and Punch, nel quale ha raccontato il suo esordio sul ring della Reggia di Venaria, in cui si è aggiudicata la vittoria contro la modella bolognese Rachele Muratori.

DAZN: Evolution Fight 2022, dal 30 luglio

DAZN conferma il proprio impegno nel dare visibilità ai cosiddetti sport minori.

A partire dal 30 luglio, sulla piattaforma saranno disponibili in diretta streaming e in esclusiva, gli 11 match della 19esima edizione di Evolution Fight, l’evento di Thai Boxe e Kickboxing ideato da Fight1, il primo circuito italiano di sport da combattimento.

L’evento sarà trasmesso a partire dalle ore 20:30 e, successivamente, disponibile anche on demand. Il commento sarà a cura di Giacomo Brunelli e Laura Scherini.

Altri eventi dedicati agli sport da combattimento disponibili su DAZN saranno Superfights Roma, il 26 novembre, che vedrà contrapposti Mattia Faraoni e Charles Joyner, e Superfights, in programma a dicembre.