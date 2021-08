L’hashtag #DAZN si trova in vetta tra le tendenze di Twitter, praticamente da ieri. La piattaforma di DAZN Group, ovviamente, è sotto osservazione in questa tre giorni di calcio dedicata alla prima giornata di Serie A. Per la cronaca, la giornata di oggi è apparsa decisamente più tranquilla, dal punto di vista delle lamentele, rispetto a ieri.

Tra le proteste non aventi a che fare con eventuali disservizi tecnici, molti abbonati si sono lamentati dell’assenza di un “Diretta Gol”, il “Tutto il calcio minuto per minuto”, in versione video, che Sky, storicamente, trasmette quando si presentano partite in contemporanea, in Serie A, Champions League e in altre manifestazioni.

Il “Diretta Gol”, più per il tifoso che preferisce guardare unicamente la partita della propria squadra, è fondamentale per i telespettatori “non tifosi” che, in caso di 2 o 3 match in contemporanea, scelgono di seguire in diretta le fasi salienti di tutte le partite su un solo canale senza doversi affidare ad un fastidioso zapping.

DAZN avrà un suo “Diretta Gol” che, tra l’altro, non è neanche una novità, visto che è già stato ampiamente testato negli anni scorsi, con la Serie B.

Zona Gol, questo è il titolo del format, arriverà a partire dalla terza giornata di Serie A, dopo la pausa del campionato, che arriverà dopo la seconda giornata, dovuta alla Nazionale.

Zona Gol seguirà i tre match che andranno in onda in contemporanea la domenica pomeriggio.

DAZN, Zona Gol: il comunicato

Di seguito, trovate il comunicato ufficiale di DAZN: