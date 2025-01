Questa settimana, DAZN ha lanciato un’offerta che ha indubbiamente reso felici gli appassionati di calcio desiderosi di non spendere troppo per vedere il campionato di Serie A. DAZN, infatti, ha proposto, esclusivamente a nuovi abbonati, il piano Standard, che permette di vedere oltre alla Serie A, anche la Serie B, l’Europa League, la Liga, la FA Cup e la UEFA Women’s Champions League (per quanto riguarda solo il calcio), a soli 9,99 euro al mese per i prossimi sette mesi.

Trattasi di un’offerta particolarmente vantaggiosa perché permette di vedere il resto del campionato in corso con una spesa complessiva di circa 70 euro e un risparmio notevole di oltre 240 euro.

Inizialmente, questa mossa di DAZN per conquistare nuovi abbonati era disponibile dal 20 al 26 gennaio. In un secondo momento, il termine ultimo per sottoscrivere la suddetta offerta è stato anticipato alle ore 15 di mercoledì 22 gennaio.

Presumibilmente, a DAZN non è passato inosservato il malcontento dei vecchi abbonati, palpabile sui social, che pagano un abbonamento mensile a prezzo pieno, ossia 44,99 euro al mese, o quelli che, per risparmiare un po’, hanno dovuto sottoscrivere il piano annuale che permette di risparmiare dieci euro al mese, ma ciò resta solamente una supposizione.

L’intento di DAZN di conquistare nuovi abbonati, però, si può intuire anche con le partite in chiaro che la piattaforma ha cominciato a offrire a partire da questa stagione e che fanno parte del pacchetto Try and Buy che consente a DAZN di trasmettere cinque partite in chiaro, senza costi (con il solo obbligo della registrazione gratuita), per ogni stagione, fino al 2029. Quest’anno, DAZN ha proposto gratuitamente tre big-match: Milan-Napoli, Lazio-Inter e Juventus-Milan.

Prima di quest’offerta, DAZN, nel corso della stagione 2024-2025, aveva già lanciato un’ulteriore offerta sempre relativa al piano Standard, proposto lo scorso ottobre a 19,90 euro al mese, per tre mesi, con il vincolo, però, di 12 mesi, con i restanti nove mesi a 34,99 euro al mese.