Dawson’s Creek torna gratis su Mediaset Infinity: 5 motivi per rivedere la serie cult di fine anni ’90

In principio era Beverly Hills 90210, poi è arrivata Dawson’s Creek. In tema di teen drama, l’America non è seconda a nessuno e in Italia abbiamo “ereditato” la vena artistica per determinate evoluzioni. Questo vuol dire che certi temi stanno a cuore anche agli adolescenti dello Stivale e non solo. Il tempo, oltre a essere galantuomo, ha cancellato determinati standard proponendo sviluppi attorno al medesimo filone seriale. I grandi classici, tuttavia, non deludono mai.

Quelli che vedevano Dawson’s Creek quando è uscito, ora sono adulti fatti e finiti. Sia in Italia che in America. Si divertono, però, ancora a storpiare la sigla di apertura della serie ogni volta che questa viene riproposta ciclicamente. A distanza di qualche anno, la colonna sonora del cult seriale – a opera di Paula Cole – potrà essere riapprezzata ed eventualmente storpiata in maniera goliardica grazie a Mediaset Infinity. Dal prossimo 17 dicembre 2025 infatti saranno disponibili tutti gli episodi della serie gratuitamente, a ogni puntata “I dont want to wait” farà da cornice alimentando i ricordi di moltissimi. Incluse le versioni storpiate in Italiano del celebre brano.

Dawson’s Creek torna in chiaro

Ritroveremo anche i personaggi cult della serie. A cominciare da Dawson e Joey interpretati da James Van Der Beek e Katie Holmes. Ci sarà poi anche Joshua Jackson, nei panni di Pacey, ruolo a cui sarà eternamente affezionato. L’interprete ha ironicamente detto che sarà destinato ad avere 16 anni tutta la vita. Nel senso che gli affezionati lo ricordano ancora per quella parte, recentemente ha anche ritrovato Katie Holmes per un altro progetto filmico e gli estimatori della coppia sono tornati subito indietro con la memoria.

La forza di questo teen drama sono proprio le dinamiche, sul lungo periodo, tra i vari personaggi: c’è un’evoluzione notevole degli interpreti che camminano idealmente a fianco dei loro rispettivi partner di scena. Una graduale trasformazione che cattura qualunque tipo di pubblico. Infatti la vera novità è che Dawson’s Creek piace, proprio per come è strutturata, anche ai più giovani. Quelli nati agli inizi del 2000, mentre la serie finiva, per intenderci.

La serie disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity

Certezza acquisita nell’ultima reunion del celebre cast, anche un modo per omaggiare James Van Der Beek. Il quale sta affrontando una malattia importante, ma non perde la voglia di ricordare i fasti di quella serie. Compresi i legami che si sono creati fra i vari attori: in America è un fenomeno comune, anche con Friends è accaduta una cosa simile. Le epoche erano diverse, ma la resa è stata molto simile. Non in termini di ascolto medio, ma di influenza nella quotidianità.

Rivedere Dawson’s Creek sarà anche occasione per confrontare l’adolescenza negli anni ’90 – tra metà e fine – e quella di oggi. Ci sono sicuramente più opportunità, ma si è perso anche qualcosa. La capacità, in primis, di godersi un momento mentre accade. Dawson per avere un ricordo filmato di quel che stava passando, da ragazzo, ha dovuto comprarsi una telecamera. Oggi basta uno smartphone. Questa dicotomia tra digitale e analogico farà da sfondo a ogni singolo rewatch e può essere anche un’altra prospettiva con cui approcciarsi alla serie.

Tra operazione nostalgia e curiosità

Sui social, tornando al digitale, sono già ricominciate le faide tra estimatori: è tutto un hashtag fra #teamDawson e #teamPacey. Le ragioni per capirlo sono all’interno di ogni singolo episodio. Evitare spoiler resta la parola d’ordine principale, anche se ormai la serie potrebbero davvero averla vista quasi tutti. Almeno in Italia. I neofiti, invece, dal prossimo 17 dicembre 2025 non dovranno far altro che premere il tasto Play. L’operazione nostalgia si mescola con la curiosità di chi forse, di Dawson Leery e i suoi amici, ne aveva solo sentito parlare.