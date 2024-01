La tv dice addio ad uno dei componenti di una delle coppie più apprezzate delle serie tv. Nella giornata di ieri, giovedì 4 gennaio 2024, è infatti morto David Soul, la cui carriera lo ha visto interpretare vari ruoli, ma che il pubblico ricorda soprattutto per quello di Ken “Hutch” Hutchinson in Starsky & Hutch.

La morte di David Soul

La scomparsa dell’attore, che aveva 80 anni, è avvenuta a Londra, città in cui viveva dagli anni Novanta (tanto da ottenere, nel 2004, la cittadinanza inglese). A darne notizia è stata la quinta moglie, Helen Snel, che non precisa le cause della morte ma sottolinea che Soul è spirato “dopo una valorosa battaglia per la vita nell’amorevole compagnia della famiglia”.

“Ha condiviso molti doni straordinari nel mondo come attore, cantante, narratore, artista creativo e caro amico”, ha aggiunto Snell in un comunicato. “Il suo sorriso, la sua risata e la sua passione per la vita saranno ricordati da tutti coloro le cui vite ha toccato”.

La carriera di David Soul

Nato nel 1943 a Chicago, originario della Norvegia, David Richard Solberg (questo il suo vero nome) ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 1967 come cantante, professione che ha portato avanti anche una volta raggiunto il successo come attore.

Numerosi i film e le serie tv a cui ha preso parte prima di Starsky & Hutch: tra le pellicole “Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan”, “Appuntamento con la morte” e “Inferno d’acqua”, mentre per le serie tv aveva lavorato ad Arrivano le spose (ispirato a Sette spose per sette fratelli) e Difesa a oltranza. Ma la popolarità arrivo, appunto, con Starsky & Hutch.

Il successo di Starsky & Hutchz

Nel 1974, Soul viene scelto per interpretare il co-protagonista della serie poliziesca della Abc, che sarebbe durata quattro stagioni e 93 episodi, fino al 1979, entrando nella Storia delle serie tv americane e nella memoria di milioni di persone. Il suo personaggio, Ken “Hutch” Hutchinson, era diametralmente opposto al suo collega David Starsky (Paul Michael Glaser), ma l’amicizia che legava i due permetteva loro di superare ogni divergenza e di lavorare sempre in sintonia.

Figlio di un imprenditore, Hutch dei due era il più timido e intellettuale, attento alla forma fisica ma capace, all’occorrenza, di sfodera tutta la grinta necessaria per catturare il criminale di turno. Se Starsky guidava una Ford Gran Torino diventata simbolo della serie, Hutch non si separava mai dalla sua Ford Galaxie 500.

In Italia, Starsky & Hutch divenne una serie simbolo della tv degli anni Ottanta: fu trasmessa per la prima volta da Raidue nel 1979, ma successivamente andò in onda anche su Mediaset, La 7 e Sky. Tra i premi ricevuti dalla serie, due People Choice’s Awards.

Il cameo nel film del 2004

Dopo la chiusura della serie, David Soul si dedicò soprattutto all’attività teatrale, non disdegnando però di tanto in tanto qualche apparizione televisiva e cinematografica. Nel 2004, in occasione del film tratto dalla serie iconica, lui e Paul Michael Glaser tornarono ad interpretare i due personaggi in un cameo nel finale. I due attori storici incontrano le loro versioni moderne, interpretate da Ben Stiller e Owen Wilson, pur senza svelare mai le loro identità.