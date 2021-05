Questa sera, a partire dalle ore 21:25, su Rai 1, andrà in onda la 66esima edizione dei David Di Donatello, il più importante riconoscimento cinematografico italiano. La cerimonia sarà condotta da Carlo Conti per la quarta edizione consecutiva e per la sesta volta in totale.

La cerimonia, che si svolgerà alla presenza di tutti i candidati nelle varie categorie, sarà trasmessa dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi, in Roma, e dal Teatro dell’Opera di Roma. La regia dell’evento sarà a cura di Maurizio Pagnussat.

Per quanto riguarda gli ospiti, nel corso della serata, Laura Pausini si esibirà con una versione esclusiva di Io sì/Seen, la canzone, tratta dalla colonna sonora del film La vita davanti a sé, con la quale ha vinto un Golden Globe e ottenuto una nomination agli Oscar. Lo scorso 25 aprile, Laura Pausini, accompagnata al pianoforte da Diane Warren, si è esibita nella terrazza dell’Academy Museum of Motion Picture di Los Angeles. L’esibizione è stata mandata in onda durante il pre-show della serata di premiazione degli Oscar.

Tra gli ospiti della serata, troveremo anche Enrico Brignano.

Durante la cerimonia di premiazione saranno consegnati 25 David di Donatello, un David alla Carriera, 2 David Speciali e 3 targhe David 2021 – Riconoscimento d’Onore.

Il David alla Carriera 2021 sarà consegnato a Sandra Milo mentre i due David Speciali sono stati assegnati a Monica Bellucci e a Diego Abatantuono.

Le tre targhe denominate David 2021 – Riconoscimento d’Onore, invece, saranno consegnate ai professionisti sanitari Silvia Angeletti, Ivanna Legkar e Stefano Marongiu, per il loro contributo alla ripresa in sicurezza delle attività delle produzioni cinematografiche e audiovisive durante la pandemia di COVID-19.

Il film Tolo Tolo, scritto, diretto e interpretato da Checco Zalone, invece, riceverà il premio David dello Spettatore.

Dopo la messa in onda della 66esima edizione dei David di Donatello, su TvBlog sarà disponibile una recensione.