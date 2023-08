L’attore Darren Kent è morto a 36 anni a Londra a causa di una lunga battaglia contro l’osteoporosi, l’artrite e una rarissima malattia della pelle. L’interprete aveva raggiunto una certa notorietà per aver partecipato ad alcuni episodi della serie tv andata in onda su Sky Atlantic Game of Thrones, ovvero Il Trono di Spade, I miserabili e Green Fingers. LA dare l’annuncio dell’addio sui social dall’agenzia che lo seguiva: “I suoi genitori e il suo migliore amico erano al suo fianco. I nostri pensieri e il nostro amore sono con la sua famiglia in questo momento difficile”.

Kent, nato nell’Essex il 30 marzo del 1987, aveva mossi primi passi nel mondo della recitazione vent’anni fa. In Game of Thrones – Il trono di spade, l’attore ha vestito i panni di un pastore in una breve ma memorabile scena del finale della quarta stagione andata in onda 2014. In particolare, nell’episodio che si intitola I bambini, il personaggio del pastore si presenta davanti a Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) con il corpo carbonizzato della figlia di tre anni morta per farle vedere la distruzione avvenuta per via dei draghi. Subito dopo l’incontro, la sovrana fa incatenare due dei suoi draghi in modo che non possano causare altri danni.

Darren Kent ha partecipato anche alla soap opera EastEnders, alla miniserie I miserabili della Bbc e nella recente Malpractice, oltre a una breve apparizione nel film Dungeons And Dragons: Honour Among Thieves, uscito all’inizio del 2023. Kent ha avuto apparizioni in altre pellicole come Mirrors (2008), Snow White and the Huntsman (2012), My Feral Heart (2016), The Little Stranger (2018), Jeepers Creepers: Reborn (2022) e Love Without Walls (2023).

Kent ha conseguito il premio come miglior attore ai Van d’Or Independent Film Awards 2012 per il suo ruolo in Sunny Boy (2011). Vi interpreta il ruolo di un ragazzo con una rara malattia della pelle – proprio come nella vita reale – che gli impedisce di stare al sole e ostacola il suo desiderio di essere un adolescente come tutti gli altri. Ha anche scritto e diretto diverse pellicole, come il crime del 2015 Abusing Protocol.