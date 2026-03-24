Dario Cassini: età, moglie e figli, dove vive, profilo Instagram. Tutto sul concorrente del Grande Fratello Vip

Dario Cassini, artista napoletano, è uno dei concorrenti più del Grande Fratello Vip 2026. Con la sua partecipazione al reality, il comico, noto per il suo sarcasmo e i suoi monologhi pungenti, punta a rivelarsi in una veste più personale, lontana dalle luci della ribalta e dai suoi celebri sketch.

La sua presenza nella Casa è un capitolo decisivo della sua carriera, che lo ha visto passare da icona del cabaret a protagonista schietto di reality show.

Dario Cassini: carriera e vita privata

Nato a Napoli, Dario Cassini è un comico, attore e cabarettista che ha costruito la sua carriera su programmi cult della televisione italiana come Zelig, Colorado e Le Iene.

Dopo un inizio nel mondo del cabaret, ha avuto anche l’opportunità di debuttare al cinema, lavorando al fianco di Alberto Sordi. La sua carriera si è poi evoluta con la partecipazione a reality show, dove ha mostrato un lato più competitivo e determinato. Nel 2022 è stato protagonista di Ballando con le Stelle, e nel 2024 ha affrontato le dure prove de L’Isola dei Famosi, mettendo alla prova il suo temperamento forte e la sua capacità di superare le difficoltà.

Ma dietro la figura di intrattenitore, Dario Cassini ha una vita privata molto più riservata. Sebbene lontano dal cinismo dei suoi monologhi, ha sempre parlato con affetto del legame con il suo figlio Raffaele, nato nel 2015, che rappresenta per lui una delle priorità assolute.

Il debutto al Grande Fratello Vip 2026 e la prime polemiche social

L’ingresso di Dario Cassini nella Casa del Grande Fratello Vip 2026 segna un’importante svolta nella sua carriera. Nel contesto di un cast ricco di personalità forti e contrastanti, Dario mira a raccontarsi in un modo inedito.

In queste ore è protagonista di un doppio scivolone che ha suscitato indignazione tra il pubblico e sui social network. Il comico è stato accusato di aver pronunciato frasi inappropriate, tra cui un’osservazione sessista e una frase che molti hanno considerato omofoba.

Il caso è esploso dopo una battuta a sfondo sessuale fatta durante una conversazione con Antonella Elia in cucina, seguita da un altro episodio in cui Cassini ha utilizzato un termine ritenuto offensivo durante un dialogo con Renato Biancardi.

Nonostante i tentativi di scusarsi, le sue parole hanno sollevato un’ondata di critiche, diventando rapidamente uno dei temi più discussi sulla piattaforma X.