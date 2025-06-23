Dalla Rai ad Amici, due prof verso l’addio: il nome del possibile sostituto

Due insegnanti potrebbero lasciare la scuola di Maria De Filippi e uno sarebbe in arrivo, il volto noto della Rai “cambia canale”?

Nella scuola di Amici potrebbero esserci grandi novità nel corpo docenti, a quanto pare due insegnanti del talent di Maria De Filippi sono vicini all’addio e uno dei sostituti potrebbe arrivare direttamente dalla Rai. Non sarebbe la prima volta che la conduttrice “attinge” dalla tv di Stato per scegliere gli insegnanti del suo show e anche per la prossima edizione potrebbe decidere di fare la stessa cosa.

A lasciare la scuola di canale Cinque, secondo le recenti indiscrezioni sul programma, dovrebbero essere Deborah Lettieri e Anna Pettinelli. Quest’ultima potrebbe essere la nuova opinionista del Grande Fratello e, dunque, non potrebbe ricoprire il duplice ruolo. Ed ecco che è subito partita la corsa ai nomi dei possibili sostituti, uno di questi arriverebbe proprio dalla Rai.

Amici25, chi sostituirà Deborah Lettieri?

Secondo le varie voci che stanno circolando su Amici, la persona che potrebbe sostituire Deborah Lettieri, prossima all’addio, potrebbe essere Angelo Madonia. Il ballerino ha lasciato, in malo modo, Ballando con le Stelle e dunque sarebbe il candidato ideale per approdare nella scuola di canale Cinque come insegnante di danza. Stando a quanto scrive Nuovo Tv, poi, la compagna Sonia Bruganelli – che è direttrice di tanti casting per Mediaset – potrebbe spingere in questa direzione.

Il settimanale, però, sottolinea come quest’ipotesi non sarebbe gradita da Paolo Bonolis, che non vorrebbe vedere il compagno della sua ex moglie nel programma. Il conduttore, tra l’altro, pare che abbia preso il posto di Gerry Scotti a Tu si que vales ed è stata proprio Maria De Filippi a volerlo fortemente, motivo per cui la conduttrice potrebbe decidere di non fargli “uno sgarro”. Chiaramente si tratta solo di supposizioni, che – al momento – non hanno alcuna conferma.

Tra i nomi papabili come sostituti della Lettieri ci sono anche quelli di Veronica Peparini, che è già stata insegnante della scuola e Andreas Muller, che ha vinto il programma e in una recente intervista ha palesato il desiderio di diventare un docente del talent show. Al momento non sarebbe stato deciso ancora nulla, quel che è chiaro è che in tanti ambirebbero al posto lasciato dall’insegnante di danza, del resto la visibilità che dà il programma di Maria De Filippi è molto importante e insegnare in quella scuola è un’occasione da non perdere.

Se da un lato, dunque, c’è Madonia che ha lasciato il talent di Milly Carlucci tra le polemiche e che è finito al centro del gossip per la sua relazione con Sonia Bruganelli, dall’altro ci sono due volti già conosciuti ad Amici e molto amati dal pubblico. L’ultima parola spetterà a Maria De Filippi che, come sempre, farà la scelta giusta. Negli anni molti insegnanti sono passati per la scuola di Canale Cinque e tutti hanno lasciato molto al programma.