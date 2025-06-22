Da Noi….a Ruota Libera, la decisione della Rai: il futuro di Francesca Fialdini

C’è grande movimento in Rai intorno al programma “Da Noi..a Ruota Libera” di Francesca Fialdini al centro di una serie di scelte strategiche per la stagione televisiva 2025/2026. Le ultime settimane infatti sono state caratterizzate da una serie di indiscrezioni che mettevano in dubbio il ritorno, o almeno come alle origini, del programma domenicale che arriva dopo lo show storico di Mara Venier.

Tra riconferme, tagli e rinnovamenti, una domanda ha tenuto banco nelle ultime settimane: che ne sarà di Da Noi… a Ruota Libera e della sua storica conduttrice Francesca Fialdini? Un interrogativo che ha alimentato la curiosità e in parte anche “l’apprensione” dei fan affezionati dello show.

Arriva la conferma ufficiale

Tra le tante ipotesi si era fatto largo quella di uno spostamento del programma al sabato pomeriggio, per dare l spazio a Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo nella domenica. Uno cambio che avrebbe significato un vero e proprio terremoto per l’equilibrio del palinsesto, andando a intaccare una formula che, negli anni, si è rivelata vincente grazie anche al prezioso traino offerto da Domenica In.

A ridosso della presentazione ufficiale dei palinsesti, che avverrà il 27 giugno a Napoli, iniziano però ad arrivare le prime conferme ufficiose. E tra queste spicca proprio quella che riguarda Francesca Fialdini: la giornalista e conduttrice toscana continuerà a presidiare il pomeriggio festivo di Rai 1 con il suo talk, che dunque resterà saldamente ancorato alla domenica.

La decisione, come riporta LaPresse rappresenta un chiaro segnale di fiducia nei confronti della Fialdini, che ha saputo conquistare un pubblico fedele con uno stile sobrio, lontano dagli eccessi, e con interviste coinvolgenti e di grande emozione. Dal suo debutto nel 2019, Da Noi… a Ruota Libera ha mostrato una crescita costante in termini di apprezzamento e ascolti, diventando un tassello fondamentale della domenica pomeriggio di Rai 1.

Il mantenimento della collocazione originaria scongiura quindi un rischio importante: perdere l’effetto traino di Domenica In, per poi scontrarsi con l’agguerrita concorrenza del sabato, rappresentata da Verissimo su Canale 5. Una mossa che avrebbe potuto penalizzare pesantemente la trasmissione. In questo modo si sceglie una scelta strategicamente prudente, oltre che meritata.

Nonostante i rumors su una presunta clausola contrattuale che le avrebbe garantito uno spazio domenicale, al momento non ci sono conferme ufficiali in merito. Quello che è certo, però, è che Francesca Fialdini continuerà a guidare il talk pomeridiano con il suo consueto approccio empatico e garbato, qualità che l’hanno resa una delle figure più apprezzate del piccolo schermo.

Approdato in Tv nel 2019 Da noi… a ruota libera è prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Il format propone tre rubriche fisse: “Prime donne”, con storie di donne che hanno lasciato il segno, “Buone notizie”, dedicate a persone comuni protagoniste di gesti straordinari e “A come amore”, che racconta storie di coppie unite e innamorate.

Dalla seconda edizione, il programma si è trasferito da Torino a Roma ed è trasmesso in diretta. La sigla musicale è cambiata nel corso degli anni, passando da Io ti aspetto di Marco Mengoni a Meraviglioso dei Negramaro, fino a Supermodel dei Maneskin dalla quarta edizione. Gli autori principali sono Francesca Fialdini, Massimo Piesco ed Ernesto Marra, con il contributo in passato anche di Celeste Laudisio, Max Novaresi e Igor Artibani.