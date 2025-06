Da Affari Tuoi e L’Eredità a star dei social: le curiosità su Gabriele e Andrea

Affari Tuoi e L’Eredità hanno fatto nascere delle stelle. Si chiamano Gabriele Paolini e Andrea Nadalini, e sono due concorrenti che hanno rispettivamente partecipato ai due game show – condotti da Stefano De Martino e Marco Liorni – e che hanno letteralmente fatto impazzire il pubblico femminile. Due personalità molto diverse tra di loro, ma che stanno spopolando sul web, tanto che i loro profili social sono stati subito presi d’assalto.

Chi è Gabriele Paolini, campione de L’Eredità

Il giovane campione del game show di Rai 1 è originario di Mulazzo, piccolo borgo della Lunigiana in provincia di Massa-Carrara. Con la sua bravura e pazienza, è arrivato più volte alla Ghigliottina, partecipando a ben 33 puntate e vincendo un ricco montepremi. Di lui si sa che è molto legato alla sua famiglia: le sue due sorelle – professoresse ed educatrice – lo hanno cresciuto con i valori del sacrificio. Gabriele si è diplomato al Liceo Classico e si è poi laureato in Giurisprudenza a Pisa, per poi spostarsi all’estero per un dottorato in Law and Economics, conseguito presso le Università di Rotterdam, Amburgo e Bologna.

Il Campione vive oggi a Roma e lavora al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in cui si occupa di contratti pubblici, diritto amministrativo e riforme istituzionali. Nel tempo libero, dipinge invece acquerelli, ama passeggiare all’aria aperta, gioca ai giochi da tavolo con gli amici e ha un grandissimo sogno: visitare il Giappone. Per la sua vittoria a L’Eredità si è portato a casa 200.000 euro.

Andrea Nadalini di Affari Tuoi: chi è il concorrente

Nello studio di Affari Tuoi – programma di punta della Rai – è invece arrivato il giovane Andrea, il 35enne che sta partecipando al game show in rappresentanza dell’Emilia Romagna. Originario di Bologna, la sua professione è legata all’installazione di parafulmini ed è presente su Instagram con il nickname nadalo90. Il suo profilo social vanta inoltre la presenza di un migliaio di followers. Di lui si sa inoltre che è un giocatore di football americano e che milita negli Estra Guelfi Firenze, una società sportiva iscritta all’Italian Football League. L’altra sua più grande passione è quella per i viaggi: negli anni ha visitato diversi posti del mondo come Taiwan, Giordania, Londra, Parigi e il monte Fuji, la cima più alta del Giappone.

Non si sa inoltre se sia fidanzato o meno: circa due anni fa pubblicava spesso fotografie che lo ritraevano in compagnia di una ragazza di nome Giorgia, ma al momento non è chiaro se i due stiano ancora insieme.