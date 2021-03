L’abbiamo visto nelle cucine di Cuochi d’Italia, docu-reality condotto da Alessandro Borghese su TV8, già a partire dallo scorso 10 marzo, ma a più riprese si è parlato di lui sui giornali. Chi è e cosa sappiamo, allora, a proposito dello Chef Dussmann Alessandro Di Stefano, divenuto celebre in rete grazie al passaparola dei telespettatori e anche di quanti conoscendolo personalmente hanno continuato in questi giorni a fare il tifo per lui?

Gli affezionati al programma se lo ricorderanno bene. All’interno del format culinario Cuochi d’Italia, dove vediamo Alessandro Borghese dirigere le diatribe tra grandi Chef provenienti da ogni regione dello Stivale, abbiamo ritrovato anche lui: Dussmann Alessandro Di Stefano, Chef che ha gareggiato per l’Abruzzo.

Cosa sappiamo allora di questo famoso cuoco originario di Tornareccio? Come apprendiamo dalla sua biografia ufficiale, lo Chef Alessandro Di Stefano nella sua vita di tutti i giorni è responsabile di cucina presso l’Ospedale Renzetti di Lanciano, ma da quasi un anno a questa parte lavorerebbe anche per Dussmann Service, azienda fornitrice di servizi di facility tra i quali i Catering. Come raccontato a Cuochi d’Italia, lo Chef Di Stefano al momento è responsabile di cucina, coordina ben 7 operatori contemporaneamente e prepara circa 600 pasti al giorno. Ma non è tutto.

Visto il particolare periodo che stiamo vivendo, Alessandro Di Stefano è anche impegnato nella lotta al Coronavirus. Proprio lui, infatti, a lavoro è stato incaricato di vigilare su tutte le misure di sicurezza contro il Covid-19 a tutela di lavoratori e utenza che lo circondano.

Se a Cuochi d’Italia ha fatto molto parlare di sé, ecco cosa ha anche dichiarato a proposito della sua partecipazione allo show di TV8:

“Amo le sfide e sono emozionato di partecipare a Cuochi d’Italia, sono molto legato alla mia terra e spero di portare un po’ di Abruzzo nei cuori dei telespettatori”.

I più attenti però sapranno che lo Chef Alessando Di Stefano aveva già debuttato in tv in passato. Nel 2019 era stato uno degli Chef del programma La Prova del Cuoco, condotto da Elisa Isoardi su Rai 1. Anche in quell’occasione aveva sottolineato, e a più riprese, di esser molto orgoglioso di poter far conoscere le prelibatezze culinarie abruzzesi anche agli spettatori da casa.