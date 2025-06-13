Una curiosità: chi è (e cosa fa) il marito della conduttrice di Cortesie per gli ospiti definita dal Corriere della Sera come «l’unica food writer davvero in grado di competere a livello internazionale»?

Csaba dalla Zorza, chi è e cosa fa il marito, dove vive, gli studi

Eleganza, tranquillità, raffinatezza. Bastano queste tre coordinate a tracciare il perimetro – decisamente apollineo – in cui si muove Csaba dalla Zorza, la conduttrice e food writer che in questi anni si è fatta conoscere dal pubblico di casa nostra come maestra di bon ton e per l’eloquio raffinato con cui spiega pazientemente agli spettatori come preparare i piatti e allestire un’impeccabile mise en place.

Dal 2018 la scrittrice nata a Milano da madre toscana e padre veneziano è uno dei tre giudici di Cortesie per gli ospiti, il game show di Real Time che vede sfidarsi due coppie impegnate a offrire un pranzo o una cena alla coppia rivale e agli stessi giudici. Csaba dalla Zorza è ormai un volto televisivo tra i più noti. Ma chi è il marito dell’esperta di arte culinaria e buone maniere a tavola?

Chi è e cosa fa il marito di Csaba dalla Zorza

Casa dalla Zorza è sposata con il chirurgo toracico e professore universitario Lorenzo Rosso. Nato l’11 aprile 1972 a Milano, nel 1996 Rosso si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano. Dopo la laurea ha intrapreso una carriera di successo nel campo della chirurgia toracica e del trapianto di polmone. Successivamente è diventato dirigente medico presso la Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

Lorenzo Rosso è anche professore associato di Chirurgia Toracica presso l’Università degli Studi di Milano. Il chirurgo svolge la sua attività clinica presso l’Unità Operativa di Chirurgia Toracica e dei Trapianti di Polmone della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Qui è anche responsabile del servizio di endoscopia delle vie aeree.

Durante la carriera il marito di Csaba della Zorza ha vinto numerosi concorsi e ottenuto significativi riconoscimenti. Dal 2001 è membro della Società Italiana di Chirurgia Toracica, dal 2004 della European Society of Thoracic Surgeons e dal 2008 della European Society of Organ Transplantation. Nel 2021 ha fatto parte dell’equipe di nove medici del Policlinico di Milano che ha salvato con un doppio trapianto polmonare – l’intervento è durato 12 ore, prima operazione di questo genere riuscita in Europa – un diciottenne con i polmoni irrimediabilmente compromessi dal Covid.

Le sue principali aree di specializzazione comprendono il trapianto di polmone, le tecniche di ricondizionamento degli organi e la chirurgia e diagnostica dei tumori polmonari e pleurici. All’impegno clinico e accademico il dottor Rosso affianca la pubblicazione di numerosi articoli e pubblicazioni rilevanti a livello internazionale, contribuendo così all’avanzamento della conoscenza nel campo della chirurgia toracica.

Csaba dalla Zorza e Lorenzo Rosso, matrimonio e figli

Lorenzo Rosso e Csaba dalla Zorza si sono sposati il 5 luglio 2009 (la conduttrice considera il 5, 7 e 9 i suoi numeri fortunati), con una cerimonia all’aperto da taglio country chic e ricca di romanticismo, dove gli ospiti hanno potuto camminare a piedi nudi su un tappeto e sedersi su ampie coperte di cotone bianco.

Come location per il matrimonio la coppia ha scelto un resort nella regione della Franciacorta, luogo incantevole e ideale per realizzare un matrimonio da favola. Da loro amore sono nati due figli: Edoardo, nato nel 2005, e Ludovica, nata nel 2007. Csaba e Lorenzo vivono in pianta stabile a Milano insieme ai due figli. Ma non sempre è stato così: per esigenze professionali Csaba dalla Zorza ha vissuto anche a Tokyo, Parigi, in Brasile e in Costa Azzurra.