Cristina Quaranta è una concorrente del ‘Grande Fratello Vip 7‘. Ha fatto il proprio ingresso durante la prima puntata del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini in onda lunedì 19 settembre 2022.

Nata a Roma il 14 agosto 1972, ha 50 anni.

Conosciuta per essere stata una scoperta del regista Gianni Boncompagni, debutta a Domenica IN nell’edizione 1990-91. Successivamente è diventata parte integrante del cast delle ragazze di Non è la Rai dal 1991 al 1994. Diventa velina per Striscia la Notizia nella stagione 1995-1996 ed ha lavorato per trasmissioni come Guida al campionato.

Nel 2005 partecipa al suo primo reality show, L’Isola dei Famosi, dov’è stata eliminata dopo soli 8 giorni di permanenza. Torna come concorrente di un reality dopo 17 anni.

In apertura della clip di presentazione al GF VIP Cristina ricorda i primi periodi legati all’esplosione del successo in tv:

“Sono Cristina Quaranta anche se, ahimè, sono diventati cinquanta. Ho iniziato molto giovane, a 17 anni quando sono diventata la ragazza del cruciverba a Domenica IN (sempre con Gianni Boncompagni) da lì mi portò con lui e diventai una delle ragazze di Non è la Rai. Gli anni ’90 non si possono dimenticare e mai li dimenticherò. Ho fatto veramente tanta televisione, sono diventata velina di Striscia la Notizia e poi mi sono occupata di calcio con il mitico Maurizio Mosca, Gene Gnocchi ed il mitico Alberto Brandi“.

Confessa che la sua ambizione più grande è stata avere una famiglia, da quel momento la strada del privato ha prevalso su quella del successo:

“Era anche quella di avere un marito che mi amasse quanto lo amassi io, diventare mamma! Nel momento in cui lo sono diventata, la scelta di abbandonare le scene per mia figlia è stata una scelta fatta col cuore. Nel momento in cui mi sono separata mi sono dovuta rimboccare le maniche, da un anno e mezzo sono cameriera in un ristorante dove faccio tutto“.

Si ritiene orgogliosa di se stessa:

“Mi guardo allo specchio e dico: Brava Cri. Non dipendi da nessuno, dipendi da te stessa. Se arrivi a questo, sei in pace” e sul suo carattere: “Io non conosco la diplomazia, se mi piaci lo capisci, ma non devi essere mai essere scorretta nei miei confronti altrimenti ti faccio nera“.