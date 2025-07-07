Cristina Plevani, quanto ha vinto al GF e all’Isola dei Famosi la regina del reality.Ha vinto lei durante la finalissima l’edizione 2025 dell’ Isola dei Famosi, la prima condotta da Veronica Gentili. Lei, Cristina Plevani, ha alzato al cielo, metaforicamente parlando, la coppa della vincitrice del programma a distanza di esattamente 25 anni dalla sua

Cristina Plevani regina dei reality: quanto ha vinto all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello

Cristina Plevani, quanto ha vinto al GF e all’Isola dei Famosi la regina del reality.

Ha vinto lei durante la finalissima l’edizione 2025 dell’ Isola dei Famosi, la prima condotta da Veronica Gentili. Lei, Cristina Plevani, ha alzato al cielo, metaforicamente parlando, la coppa della vincitrice del programma a distanza di esattamente 25 anni dalla sua prima vittoria all’interno del padre di tutti i reality.

Era la prima volta che il format andava in onda nel nostro Paese e c’era moltissima curiosità a riguardo. Tra i concorrenti più amati, non solo di quella edizione, che ha fatto Storia, oltre a Cristina anche il compianto Pietro Taricone, con il quale lei ebbe una storia proprio dentro le mura della Casa Più Spiata d’Italia.

La Plevani, allora bagnina della sua amata Iseo, in provincia di Brescia, conquistò sia il grande pubblico che gli addetti ai lavori con la sua grande semplicità. In seguito alla vittoria al GF, partecipò a svariati salotti televisivi sulle Reti Mediaset, per poi decidere di ritornare alla sua vita di sempre. La sua vincita, conquistata al televoto al 60%, fu di 250 milioni in lire, essendo ancora nel 200o e pertanto non essendoci ancora stato il passaggio all’euro, si quantificava dal punto di vista economico in questa maniera.

Cristina Plevani, le sue vincite in denaro ai reality, Isola in primis

La sua partecipazione all‘ Isola ha messo in chiaro fin da subito la sua grinta e la sua innata voglia di rimettersi nuovamente in gioco. La sua tenacia e il suo desiderio di dire sempre quello che pensava l’hanno portata dritta alla finale, che si svolta tra la notte di mercoledì 2 e giovedì 3 luglio 2025, in onda su Canale 5.

Cristina ha battuto Mario Adinolfi e Jey Lilo che sono arrivati rispettivamente secondo e terzo. La concorrente si è portata a casa, oltre chiaramente al proprio cachet personale, 100.000 euro in gettoni d’oro, di cui l’esatta metà devoluti in beneficienza. Tuttavia per lei c’è anche stata un altro genere di vittoria che porterà per sempre nel cuore per la grande spinta a livello umano che le ha donato in maniera del tutto naturale.

Si tratta della riscoperta di se stessa, grazie ai tanti momenti di riflessione che è riuscita a mettere in atto durante i suoi ben 56 giorni trascorsi all’ Isola Dei Famosi. Un’esperienza che l’ha molto toccata nel profondo, come ha anche puntualizzato l’opinionista, ed ex naufraga, nonché storica conduttrice, del reality Simona Ventura. Le sua parole hanno commosso fino alle lacrime la coraggiosa Plevani che ha cercato, nel corso della sue esistenza, come lei stessa ha più volte confessato, di celare, anche a se stessa, il suo lato più sensibile.