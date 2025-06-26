Cristina Plevani, la ricordate tronista a Uomini e Donne? Come andò il suo trono e chi scelse

E’ un volto noto della Tv italiana che non si impone ma che rimane sempre nel cuore dei telespettatori per essere stata la prima vincitrice in assoluto del Grande Fratello.Oltre vent’anni fa infatti, il reality per eccellenza, approdava in Italia come una sorta di esperimento sociale travestito da spettacolo.

Cristina Plevani è molto legata a quella esperienza anche se non ha mai realmente abbracciato l’idea di una carriera solida e continuativa nel piccolo schermo. Qualche anno più tardi dal suo debutto decide di cercare l’amore nel dating show di Maria De Filippi: una parentesi speciale anche se con un finale poco soddisfacente.

Nel 2004, la regina di Canale 5 decise di puntare proprio su di lei per rinnovare il volto del suo talk show sentimentale e Cristina accettò la sfida, portando nello studio di Uomini e Donne la sua esperienza da donna comune che aveva assaggiato la popolarità senza lasciarsene travolgere.

Il pubblico fu subito curioso di scoprire come si sarebbe comportata Cristina Plevani sul trono, lei che si era mostrata fino a quel momento come una donna così diretta, lontana dai cliché televisivi.

Un trono che finì nel giro di poche puntate

Il percorso fu breve, durò appena sette puntate, ma bastò per far parlare a lungo gli appassionati del programma. Cristina non cercava favole, ma un’attrazione autentica, e in quel contesto trovò un volto che subito le fece battere il cuore: Mirko Vatteroni.

I suoi modi un po’ fuori dagli schemi, i capelli lunghi e quell’aria da rocker lo fecero spiccare nel gruppo dei corteggiatori. “Ricordo l’imbarazzo della prima puntata dove venni presentata“, ha scritto qualche tempo più tardi in post. “Poi vidi un video dove comparivano una ventina di ragazzi che scendevano da un pullman e quando ho visto quel pezzo di ragazzo coi capelli un po’ lunghi ho pensato: ‘Sembra il cantante dei Red Hot Chilli Peppers, Anthony Kiedis.”

Il colpo di fulmine scattò in fretta: già alla seconda uscita scoccò il primo bacio, e alla settima puntata Cristina lo scelse senza esitazione. Una decisione che lasciò spiazzati molti, ma che rispecchiava perfettamente il suo spirito impulsivo e sincero. Purtroppo, come lei stessa raccontò con ironia sui social qualche anno dopo, la storia con Mirko finì in un lampo. “Durata come un gatto in tangenziale“, scrisse con il sorriso di chi ha fatto pace con il passato.

Oggi Cristina Plevani ha 53 anni e, dopo molti anni passati tra riflettori e vita normale, ha saputo trovare un equilibrio personale lontano dai riflettori. Istruttrice di fitness e nuoto, ha sempre vissuto con fierezza anche i suoi lavori più ordinari, come quello da cassiera. E’ tornata in Tv quest’anno come naufraga de L’’Isola dei Famosi ,con una nuova consapevolezza e una fanbase che non l’ha mai dimenticata.

Sul piano sentimentale, Cristina ha scelto la discrezione. Non ama parlare della sua vita privata, e spesso ha risposto con ironia a chi le chiede perché non abbia un compagno: “Mai posta il problema dell’essere sola”. E ha aggiunto: “Credo sia più una preoccupazione di chi mi vuole bene perché non vorrebbe vedermi single. Io sola sto bene, e questo privilegio non è per tutti. Non tutti ne sono capaci. Ad essere sincera, i momenti di massima solitudine li ho vissuti quando ero in coppia. O quando pensavo di essere in coppia ma mi ero fatta un film tutto mio…ma la sceneggiatura era dell’altro“.