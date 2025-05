Cristina Plevani: età, lavoro, dove vive, la storia con Taricone. Tutto sulla concorrente dell’Isola

Correva l’anno 2000 quando Cristina Plevani, una giovane bresciana di 28 anni, varcava la soglia della casa più spiata d’Italia. Nessuno poteva immaginare che sarebbe stata proprio lei a vincere la prima, storica edizione del Grande Fratello, un format allora rivoluzionario e destinato a cambiare il volto della televisione italiana.

A oltre vent’anni di distanza da quel trionfo, Cristina oggi è una delle naufraghe sbarcate sull’Isola dei Famosi 2025 e l’attenzione di tutti è tornata prepotentemente su di lei. Una nuova sfida, forse, ma anche l’occasione di mostrare (ancora una volta) la sua forza e il suo carisma di fronte alla macchina da presa.

I primi anni e l’entrata al GF nel 2000

Originaria di Iseo, nata il 17 giugno 1971 sotto il segno dei Gemelli, Cristina ha avuto un’infanzia e una giovinezza segnate da eventi tragici. Ha perso il padre in un incidente stradale nel 1994 e soltanto due anni dopo è venuta a mancare sua madre a causa di una malattia. Queste esperienze l’hanno temprata e, in qualche modo, forse, preparata a fronteggiare la grande popolarità esplosa subito dopo la vittoria al Grande Fratello.

Durante la sua permanza all’interno della Casa del GF, Cristina ha vissuto una intensa (quanto discussa) storia d’amore con il coinquilino Pietro Taricone, concorrente amatissimo dal pubblico, classificatosi poi terzo. Il loro rapporto (culminato in un momento di intimità avuto dietro a una tenda) ha fatto discutere a lungo il pubblico e tuttora l’episodio di passione scoppiato nella Casa non è stato dimenticato dai fan dello show.

Dopo la vittoria (e il montepremi da 250 milioni di lire) Cristina ha cavalcato l’onda del successo prendendo parte a molte trasmissioni televisive. È stata ospite fissa a Buona Domenica, ha co-condotto Tutto questo è Beautiful con Rocco Casalino e si è cimentata in radio, fororomanzi e perfino nel mondo della moda sfilando per lo stilista Lorenzo Riva. Ha anche inciso una cover del celebre brano Ma che freddo fa di Nada, mettendo in risalto la sua naturale versatilità.

L’allontanamento dalla tv e la nuova vita

Con il passare del tempo, Cristina ha compiuto una scelta controcorrente. A differenza di molti suoi colleghi non ha inseguito a ogni costo la fama. Dopo alcuni anni in tv e collaborazioni con emittenti locali ha deciso di uscire gradualmente dalla scena pubblica.

Oggi lavora part-time in un supermercato e continua a insegnare nuoto e fitness nella sua zona d’origine. È diventata istruttrice qualificata e si occupa anche di hydrobike. La sua è una vita semplice, fatta di passioni sincere come gli animali e i viaggi. Non si è mai sposata e non ha figli. Le relazioni sentimentali che hanno avuto più risonanza mediatica sono state quelle con Taricone e con Mirko Vatteroni (che per un breve periodo ha occupato il trono a Uomini e Donne nel 2004).

Negli ultimi anni Cristina è tornata occasionalmente sul piccolo schermo come opinionista in talk show e rubriche di attualità. Di recente ha emozionato il pubblico in una intervista a Verissimo durante la quale ha raccontato alcuni momenti drammatici della sua infanzia. Come quando, a soli 11 anni, ha scoperto che avevano sparato al padre.

Al tempo del primo GF era definita la “Cenerentola triste“, un soprannome che Cristina sembra volersi scrollare di dosso ora che è una concorrente dell’Isola dei Famosi. “Dopo 25 anni ritorno in televisione. Non voglio essere “la cenerentola triste”, voglio essere leggera”, ha raccontato. “Quando sono con gli amici sono quella caciarona, che fa ridere con le battute, vorrei essere conosciuta per questo ma sono un diesel, ci vorrà del tempo”.