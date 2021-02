Crisi di Governo, Draghi al Quirinale: gli speciali del 3 febbraio 2021

Fallito il mandato esplorativo del Presidente della Camera Fico, Mattarella ha ripreso in mano la situazione e ha convocato Mario Draghi al Quirinale per le 12 di mercoledì 3 febbraio 2021. Le tv modificano i palinsesti per seguire in diretta questa nuova fase della Crisi di Governo. Copertura su La7 dalle 8 con la programmazione regolare e dalle 17.00 nuovo Speciale TgLa7 condotto da Enrico Mentana, che continua così la sua ‘Maratona’ a tappe per questa crisi di inizio anno.

Rai 1 ha invece annunciato uno speciale Tg1 in onda dalle 11.30 con (immaginiamo) Francesco Giorgino alla conduzione: a rischio la puntata di E’ sempre mezzogiorno.

Crisi di Governo, Fico va al Quirinale: gli speciali del 2 febbraio 2021

Con oggi, martedì 2 febbraio, si chiude la seconda fase di questa Crisi di Governo: il Presidente della Camera Roberto Fico è atteso oggi al Quirinale per riferire al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull’esito delle consultazioni fatte nel perimetro della Maggioranza parlamentare per verificare la tenuta di un nuovo Governo, come da incarico per un mandato esplorativo ricevuto venerdì scorso. Dopo una due giorni di incontri, ieri Fico ha riunito nella Sala della Lupa di Montecitorio i rappresentanti politici dei Gruppi parlamentari incontrati durante il primo giro di consultazioni per il definitivo (si spera) punto della situazione da riferire al Presidente Mattarella. In realtà questa mattina è in corso una nuova riunione di Maggioranza e il Presidente della Camera ha chiesto due ore di proroga rispetto alla deadline inizialmente fissata alle 13.00. In tutto questo Fico dovrebbe salire al Quirinale in serata.

Sono dunque ore davvero decisive per capire i margini di un eventuale Conte-Ter e, in generale, per capire quali saranno gli sviluppi politici e parlamentari di questa Crisi inattesa. Per seguire gli eventi non sono al momento previsti speciali sulle generaliste Rai, mentre Enrico Mentana ha già annunciato uno Speciale TgLa7 dalle 17 con Alessandra Sardoni in collegamento dal Quirinale, Paolo Celata dai Palazzi istituzionali e ospiti in studio (e si replica anche mercoledì 3 febbraio). Una mini #MaratonaMentana per capire come evolve questa Crisi di Governo. In prima serata, con Fico salito al Quirinale solo alle 20.30, #Cartabianca anticipa la sua partenza alle 20.45.