La tensione tra la blogger e la conduttrice sarebbe davvero elevata, tutto è iniziato con una domanda della giurata di Ballando

Cosa sta succedendo tra Selvaggia Lucarelli e Caterina Balivo: il botta e risposta

Selvaggia Lucarelli è conosciuta per non essere una persona che le manda a dire, così l’ultima persona a essere “finita nel suo mirino” è stata Caterina Balivo. Nessuno forse si sarebbe mai aspettato un attacco da parte della blogger alla conduttrice di Rai 1, ma invece è arrivato e, come sempre, è stato molto diretto. Alle parole della giurata di Ballando con le Stelle, pare che la conduttrice abbia risposto con una velata frecciata, che a sua volta ha spinto la Lucarelli a risponderle nuovamente.

Uno scambio di botta e risposta che è finito subito sotto i riflettori, del resto gli attacchi della Lucarelli sono noti per generare un certo dibattito, se poi arriva anche una risposta, seppur velata e non diretta, “il gioco è fatto”.

Cosa è successo tra Selvaggia Lucarelli e Caterina Balivo, la reazione della conduttrice

Tutto è iniziato da una domanda che Selvaggia Lucarelli ha fatto in un articolo della sua newsletter “Valetutto”, in cui si domandava per quale ragione Caterina Balivo avesse un canale Vinted dove vendesse i suoi abiti usati, tra cui scarpe che – seppur di grandi marche – a detta della blogger sarebbero rovinate.

“Queste sono alcune delle scarpe sporche e/consumate che la milionaria Caterina Balivo vende su Vinted. Ma perché lo fa? E come è possibile che Balivo non passi almeno uno straccetto umido sulle solette interne prima di fotografare le scarpe?“, inizia così l’articolo della Lucarelli che ha acceso i riflettori sul canale che la conduttrice de La Volta Buona ha sulla piattaforma di vendite online. La Lucarelli ha allegato un’immagine delle scarpe Gucci che la Balivo ha messo in vendita, facendo notare come abbiano la suoletta sporca. Proprio per questo si è chiesta come prima cosa perché non le avrebbe pulite prima di metterle in vendita e poi perché la conduttrice ha un profilo su Vinted.

Così ha ipotizzato che potrebbe voler attirare un “pubblico particolare”, riferendosi a quello dei “feticisti dei piedi”. “(…) Queste sono alcune delle scarpe sporche e/consumate che la milionaria Caterina Balivo vende su Vinted. Ma perché lo fa? (…)“, ha continuato la Lucarelli che si è domandata per quale motivo venderebbe “oggetti così miseri”. Parole che sono arrivate alle orecchie di Caterina Balivo che, a quanto pare, le avrebbe risposto con una frecciata in uno dei suoi ultimi post su Instagram.

La conduttrice de La Volta Buona ha raccontato di essere andata a vedere le prime puntate di Sandokan, spiegando come sia rimasta colpita dalla bravura di tutti, poi ha aggiunto: “(…) Bello vedere persone talentuose fare bene il loro lavoro e ognuno di loro che risplende in base alla propria luce e non della luce riflessa degli altri”. Quest’ultima parte a molti è apparsa come una risposta alla Lucarelli. La stessa giurata di Ballando con le Stelle ha inteso che quelle parole fossero rivolte a lei, tant’è che subito dopo ha condiviso un video della conduttrice nelle sue storie Instagram, con un messaggio rivolto direttamente a lei: “Dai Caterì, non rosicare troppo. Fai un programma che campa sulla luce riflessa degli altri, compresa la mia. Che poi la luce riflessa in questo caso sarebbero le tue scarpe zozze? E daje, fatti due risate, sei libera di strizzare l’occhio ai feticisti, poi però stacce”. Ora bisognerà capire se la Balivo deciderà di rispondere nuovamente o preferirà il silenzio, staremo a vedere.