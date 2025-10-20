Martina De Ioannon e Gianmarco Steri stanno insieme? Il popolo del web se lo chiede con sempre maggiore insistenza. Cosa sappiamo.

Cosa sta succedendo tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri

Le voci che circolano sul web sono sempre più insistenti, e questa volta riguardano una possibile relazione nascosta tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. La ristoratrice romana, che qualche settimana fa aveva messo fine alla sua storia con Ciro Solimeno, sembra essere tornata al centro delle attenzioni mediatiche, con gli appassionati di Uomini e Donne pronti a scommettere su un ritorno di fiamma tra lei e il suo ex corteggiatore.

Dopo la separazione con Ciro, Martina ha rapidamente acceso i riflettori sulla sua vita privata, e alcuni segnali sembrano suggerire che potrebbe esserci davvero qualcosa di più con Gianmarco. Ecco gli indizi.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri stanno insieme?

Un primo indizio è arrivato attraverso un’Instagram story in cui Martina si è mostrata sorridente, indossando una collana che, come molti hanno notato, le era stata regalata proprio da Gianmarco Steri durante un’emozionante esterna nella neve durante il suo trono. L’atto di indossare il regalo in questo momento, in cui i rumors su un possibile riavvicinamento sono sempre più forti, sembra confermare che i due potrebbero davvero stare tentando di capire se dare una seconda chance alla loro relazione.

Non solo la collana ha attirato l’attenzione dei suoi follower, ma anche un altro gesto social di Martina ha suscitato clamore: la giovane ha iniziato a seguire Sandra, la migliore amica di Gianmarco, su Instagram. Un passo che, senza dubbio, non è passato inosservato. Conoscendo l’attenzione mediatica che circonda ogni sua mossa online, Martina sembra essere consapevole che questo gesto contribuirebbe ad alimentare le speculazioni su un possibile flirt tra lei e Gianmarco. Potrebbe essere solo una mossa strategica per tornare sotto i riflettori, oppure c’è davvero una storia che sta per emergere ufficialmente?

Le indiscrezioni si sono fatte sempre più calde, tanto che Ciro Solimeno ha sentito la necessità di intervenire per fare chiarezza sulla situazione. Dopo aver letto e ascoltato le voci che si rincorrevano, l’ex fidanzato di Martina ha pubblicato un video su Instagram, dove ha espresso il suo disappunto riguardo agli ultimi sviluppi. Con un tono visibilmente provato, Ciro ha spiegato di non essere stato informato di nulla riguardo al presunto riavvicinamento tra Martina e Gianmarco, accusando la sua ex di aver gestito la situazione in modo poco trasparente e di avergli nascosto alcune cose importanti.

Ciro ha voluto sottolineare come, nonostante le “frecciatine” sui social e le piccole tensioni che avevano caratterizzato gli ultimi periodi della loro relazione, aveva sempre creduto alle parole di Martina. “Quando si ama, si tende a credere”, ha detto, ammettendo la sua delusione per essere stato messo al corrente della verità solo tramite i media. Ha poi parlato del comportamento di Martina, in particolare dell’indossare la collana e dell’iniziare a seguire Sandra su Instagram, due gesti che, a suo avviso, preparano il terreno per l’ufficializzazione di un nuovo flirt.