“Cosa si mangia (davvero) all’Isola dei Famosi”. La confessione di un ex naufrago

L’Isola dei Famosi spicca per essere un’esperienza difficile per i naufraghi. La fame diventa un grande problema, anche se ci sono delle eccezioni. Il menù non è da ristorante.

Di reality se ne vedono tanti, ma pochi mettono davvero alla prova corpo e mente come L’Isola dei Famosi. Il format, ambientato nel suggestivo ma ostile scenario delle Honduras, conduce i telespettatori in un’esperienza, seppur indiretta, di sopravvivenza senza filtri. Ma quanto è reale ciò che vediamo in TV? Quanto è autentica la fame, e quanto è spettacolo?

Tra palme, cocchi e prove estreme, i concorrenti vengono spinti ai limiti della resistenza fisica. Ma quando le telecamere si spengono, cosa accade davvero dietro le quinte? C’è chi sostiene che il programma esasperi volutamente il senso di privazione, e chi invece lo vive come un’opportunità spirituale. Il tema centrale resta sempre lo stesso: si mangia o non si mangia? A fare un pò di chiarezza recentemente è stato Lorenzo Tano, fresco eliminato dell’edizione 2025. Già noto al pubblico per aver incantato a Ballando con le Stelle – dove ha trovato anche l’amore con la ballerina Lucrezia Lando – Tano si è distinto anche per un approccio equilibrato alla vita televisiva.

Dopo l’avventura honduregna, ha rilasciato un’intervista esclusiva a TVBlog, svelando aspetti poco noti del programma. Compreso il più chiacchierato: il cibo. Altro che fame nera, almeno per lui. “Personalmente, non ho mai sofferto la fame in modo eccessivo,” ha raccontato Lorenzo. “Mi ero preparato bene prima della partenza: dieta, allenamento, integrazione. Questo mi ha aiutato a reggere anche i giorni più tosti.” Tuttavia, ha ammesso di aver avuto un momento critico al terzo giorno, con un calo di zuccheri che gli ha provocato malesseri fisici. “Una notte tremenda: testa che girava, tachicardia. Lì ho capito che il corpo stava iniziando a chiedere il conto.” Ma cosa si mangia davvero sull’isola?

L’ex vincitore ha svelato i segreti dell’Isola dei Famosi

A fornire più dettagli su questo argomento è stato Marco Mazzoli, vincitore dell’edizione del 2023 che in una diretta su Instagram ha confessato che nelle prime settimane del gioco, l’alimentazione dei naufraghi è ridotta all’osso. Riso, spesso crudo per mancanza di fuoco, qualche cocco da spartire in gruppo e, se fortunati, pesce pescato da chi ha più dimestichezza con ami e lenze rudimentali. In alcuni casi, secondo quanto ha raccontato Mazzoli, vengono forniti anche ortaggi freschi, ma con una cadenza molto saltuaria.

Il dimagrimento, dunque, è inevitabile: lui perse 16 chili. “Sì purtroppo è tutto f*ttutamente vero.” Diceva lo speaker radiofonico ai suoi follower “ Da una parte sono contento perché anche io pensavo fosse tutto tarocco e invece è tutto assolutamente, f*ttutamente vero e quindi vivendolo ho sofferto come un cane. Nel nostro caso specifico, io ero con gli accoppiati, abbiamo avuto c**o perché Fabio dei Jalisse si è messo di impegno con un paio di occhiali che si è portato ed è riuscito insieme a me e a Paolo ad accendere il fuoco, cosa che non era mai successa prima nella storia de L’Isola dei Famosi italiana.” Ma è col passare del tempo che lo scenario cambia.

Intorno alla quarta settimana, infatti, la produzione, almeno quell’anno, introdusse un supporto alimentare per sostenere i partecipanti più debilitati. Si trattava di integratori in forma liquida, con un apporto calorico e proteico preciso. Non sono pasti veri e propri, ma bevande pensate per evitare carenze gravi e garantire una base energetica minima. Secondo il racconto di Mazzoli, queste integrazioni si sono fatti più frequenti col progredire del programma: da una al giorno si è passati gradualmente a tre.

“Ti davano dopo la quarta settimana questi beveroni. Te ne davano uno al giorno, di mattina. Poi la quinta settimana diventavano due al giorno, uno la mattina e uno la sera. Altrimenti morivano, ragazzi. Non puoi vivere con 40 grammi di riso e basta. Dalla quinta settimana in poi te ne davano tre. Sono dei beveroni di proteine che ti danno un po’ di forza, ma io non stavo in piedi. Oltre a questo, ti danno dei sali minerali che un pochino ti tenevano su. Ma per il resto io non stavo in piedi.”