Cosa fa oggi Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen e Cecilia ex naufrago dell’Isola dei Famosi

Quello che più di ogni altra cosa sanno i fan di Belen Rodriguez, oltre della sua indiscutibile bellezza, è il suo forte legame con la famiglia. La modella, imprenditrice e presentatrice argentina, appena ha riscontrato i primi successi nel mondo dello spettacolo, ha voluto che i suoi cari si trasferissero in Italia.

In poco tempo anche i suoi familiari sono diventati noti, come Cecilia e Jeremias, fratelli minori. I due hanno intrapreso carriere nella moda con incursioni televisive che li hanno portati alla notorietà. Eppure, negli ultimi anni, i riflettori sembrano essersi leggermente affievoliti attorno a Jeremias, anche se la curiosità sul suo presente resta viva tra fan.

Lontano dai reality e dai salotti televisivi, Jeremias ha intrapreso una nuova strada, più riservata e personale, ma non per questo meno interessante. Il suo percorso, infatti, è stato segnato da successi, fragilità e una rinascita che lo ha portato a riconsiderare le priorità della vita.

Un periodo difficile e l’affetto della famiglia

Jeremias, a causa del suo temperamento acceso e istintivo, è stato sempre percepito come “l’anima inquieta” della famiglia Rodriguez. Nato a Buenos Aires nel 1988, è il terzogenito di Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani. Dopo l’arrivo in Italia, avvenuto qualche tempo dopo quello delle sue sorelle, ha costruito la sua identità tra moda, social e intrattenimento. Sebbene oggi non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo, il suo profilo Instagram conta oltre mezzo milione di follower.

Jeremias ha debuttato nel piccolo schermo come concorrente del Grande Fratello Vip, per poi sbarcare poco tempo dopo anche all’Isola dei Famosi, acquisendo sempre più notorietà e attirando allo stesso tempo attenzione, ma anche critiche. Oggi, cosa è cambiato? E soprattutto, chi è diventato? Oggi Jeremias non cerca più le luci della ribalta a ogni costo. Il ragazzo argentino trapiantato in Italia ha scelto di raccontarsi meno, ma in maniera più autentica. A distanza di anni dai suoi primi passi in TV, ha compiuto una scelta consapevole: vivere una vita più stabile, meno esposta, e costruita attorno a nuovi progetti personali e affetti sinceri.

Dietro questa scelta c’è un impegno imprenditoriale: Jeremias, infatti, è tra i fondatori di Hinnominate, un marchio di abbigliamento sportivo creato con Cecilia e Belen. Il brand, sin dal lancio, ha riscosso un grande successo commerciale. Ma il percorso di Jeremias non è stato privo di ombre. In passato ha parlato apertamente di un periodo difficile, segnato da problemi legati all’alcol, alla droga e a una profonda depressione.

In una toccante intervista a Verissimo, ha raccontato di aver toccato il fondo, ma di essersi risollevato grazie al sostegno della famiglia e della compagna Deborah Togni, hostess di Gallarate. Tra i due oggi l’intesa è forte e stabile: una relazione nata per caso, ma costruita con determinazione e sentimento.” Ho passato anni difficili, non vado fiero della vita che ho fatto in passato. Ora sono tornato senza problemi, senza paura di peccare. Nei momenti bui vicino a me c’era la famiglia e la mia ragazza per affrontare cose che dovevo sistemare. Era necessario prendere una distanza perché quando sei circondato da persone che ti vogliono bene o cercano di farti distrarre è più difficile focalizzarsi sui problemi”.

Sul piano familiare, Jeremias mantiene un legame fortissimo con la sorella Cecilia, tanto da essere stato scelto come suo testimone di nozze con Ignazio Moser. Un ruolo che lui stesso ha definito “un onore”, e questo dimostra di un affetto che va ben oltre la semplice parentela. Proprio parlando della loro famiglia, Jeremias ha più volte sottolineato come il valore dell’amore e della vicinanza sia ciò che lo ha aiutato nei momenti più bui.