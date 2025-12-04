Cosa fa oggi Ginevra Pisani, ex Professoressa de L’Eredità sposata con Alessio Vassallo

L’abbiamo conosciuta prima come corteggiatrice di Uomini e Donne e poi come valletta de L’Eredità, in tanti si chiedono cosa faccia oggi Ginevra Pisani. Classe 1998, lo scorso settembre è convolata a nozze con il compagno, l’attore Alessio Vassallo, più grande di lei di 15 anni, nella sua città Napoli, con una cerimonia da favola.

Con il protagonista della fiction “L’altro ispettore” c’è un grande amore e lo dimostrano le tante immagini di coppia in cui sono davvero affiatatissimi sui rispettivi social. Sono passati quasi dieci anni da quando Ginevra Pisani è apparsa per la prima volta sul piccolo schermo, all’epoca era ancora più giovane e decise di partecipare come corteggiatrice nel programma di Maria De Filippi, conquistando subito il pubblico con la sua solarità.

Ginevra Pisani, cosa fa oggi l’ex professoressa de L’Eredità

La 27enne modella e influencer dopo il daiting show è approdata in due game show di successo, prima L’Eredità e poi Il Pranzo è Servito, dimostrando di essere spigliata e completamente a suo agio davanti alle telecamere. Dopo che ha lasciato il quiz, era il 2021, ha deciso di dedicarsi al teatro e alla recitazione, cimentandosi così in nuove esperienze nel mondo dello spettacolo.

Nonostante sia un personaggio molto noto, Ginevra Pisani ha preferito tenere lontana dai riflettori la sua vita privata. Nel caso del matrimonio con Alessio Vassallo, è stata lei stessa a documentare tutto sui social, dalla romantica proposta dell’attore fino al fatidico sì con una bellissima cerimonia civile a Napoli, in una location mozzafiato. Il marito è da poco tornato in tv con “L’altro ispettore”, fiction che sta ottenendo uno strepitoso successo.

Del giorno del loro matrimonio ha parlato Alessio Vassallo in una recente intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, ha ricordato così quel momento tanto speciale: “È stato un giorno bellissimo, un punto di arrivo perché Ginevra è la persona giusta. Oltre all’amore, mi ha portato equilibrio e serenità e, nonostante io tenda a essere ombroso, lei è riuscita a farmi sorridere“. Dal profilo Instagram di Ginevra Pisani non trapelano molte informazioni riguardo attuali nuovi progetti lavorativi. Gli ultimi post riguardano tutti il matrimonio e anche nelle sue ultime storie Instagram, l’ex professoressa de L’Eredità, ha condiviso interviste del compagno, che è tornato da poco in tv con una serie di successo.

Assieme hanno rilasciato un’intervista in cui hanno parlato del matrimonio e del loro grande amore e di come entrambi si completino a vicenda. Riguardo alla possibilità di avere un figlio, la Pisani ha risposto: “Magari non subito“, parole che lasciano intendere come l’ipotesi non sia così remota e il desiderio ci sia. Magari adesso la giovane preferisce concentrarsi sul lavoro e aspettare prima di allargare famiglia.