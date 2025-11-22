Sono passati molti dai anni dai trionfi di Amici e a Tale e Quale show. Cosa fa oggi il cantante Federico Angelucci?

Cosa fa oggi Federico Angelucci, l’ex vincitore di Amici e Tale e Quale: la nuova vita dopo il successo

Classe 1984, Federico Angelucci aveva ventitré anni nel 2007 quando si impose nella sesta edizione di Amici. Il cantante vinse nel talent condotto da Maria De Filippi dopo aver battuto in semifinale la collega Karima, data per favorita alla vigilia, prima del trionfo finale sulla ballerina Agata Reale.

La vittoria per la voce originaria di Foglino arrivò al termine di un percorso impegnativo dove Federico mise in mostre le sue migliori qualità: una voce potente abbinata a una genuina presenza scenica e a un’enfasi emozionale che conquistarono il pubblico di Amici proiettando di diritto il cantate tra le giovani promesse del panorama musicale italiano.

La gloria del palcoscenico però – e il mondo dei talent lo testimonia a sufficienza – può rivelarsi un’arma a doppio taglio. Smaltita l’euforia per il successo ad Amici, per Federico Angelucci venne un silenzio di anni, sporadicamente interrotto da qualche apparizione televisiva (con una nuova vittoria a Tale e Quale). Cosa fa oggi il vincitore di Amici 6?

Federico Angelucci, cosa fa oggi l’ex vincitore di Amici e Tale e Quale

In più occasioni – in particolare durante una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2017 – Federico Angelucci ha raccontato il periodo di ansia e smarrimento seguito alle critiche spietate che il web – pronto per l’occasione a sfoggiare il suo volto peggiore: quello di fucina del risentimento e del disprezzo – gli ha scagliato addosso.

In quell’occasione l’artista spiegò quanto lo avesse ferito la lettura di giudizi feroci come «non-talento di Amici», tanto da fargli temere di non sapere più cantare davvero. Nei lunghi anni passati lontano dallo schermo Federico Angelucci si è trasferito in Spagna, ha studiato canto in scuole europee. Ha cominciato a scrivere anche in altre lingue oltre all’italiano: in inglese e spagnolo.

L’obiettivo di questo lavoro lento e paziente? Ritrovare un’identità musicale rimasta ancora indefinita dopo quel giovanile trionfo ad Amici. La chance per il riscatto è arrivata proprio nel 2017, a dieci anni di distanza dalla vittoria nel talent di Canale 5, con la partecipazione – molto apprezzata – a Tale e Quale Show. L’anno successivo Federico disputò anche il torneo spin-off dello show.

Anche quella occasione lo vide vincitore grazie a una magistrale interpretazione della bocelliana “Il mare calmo della sera”. In quello stesso periodo il cantante provò il salto a Sanremo Giovani con “L’uomo che verrà”, senza però ottenere il successo sperato. Oggi Federico Angelucci ha sicuramente meno visibilità di un tempo. Ma non ha mai lasciato veramente la musica.

Sui social il cantante condivide momenti di studio, riflessioni e esperienza da autore e interprete. Della sua vita privata non si sa molto, vista la scelta di rimanere lontano dai riflettori. Emerge il profilo di un artista di talento che ha voluto scrollarsi di dosso la pressione del successo facile per incamminarsi lungo un percorso più vero, per quanto più tortuoso e meno costellato di luci della ribalta.