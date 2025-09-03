Cosa c’è stasera in tv? Programmi e film di oggi 3 settembre 2025: i consigli di TvBlog

Stasera, 3 settembre 2025, il palinsesto televisivo offre una varietà di programmi che spaziano dal cinema alle serie tv, dai documentari all’informazione, garantendo intrattenimento per tutti i gusti. TVBLOG vi guida nella scelta dei programmi più interessanti da seguire questa sera in TV.
Film e fiction da non perdere il 3 settembre 2025
Su Rai 1, alle 21:30, va in onda il film romantico “One True Loves”, perfetto per gli amanti delle storie d’amore coinvolgenti. Subito dopo, a partire dalle 23:15, spazio alla commedia italiana con “Non sposate le mie figlie! 2”, un sequel che promette risate e situazioni esilaranti.
Su Rai 3, alle 21:20, è la volta della commedia italiana cult “Ricomincio da tre”, mentre su Canale 5 alle 21:21 si potrà seguire la prima parte del film drammatico “Una seconda occasione”, che affronta tematiche intense e coinvolgenti.
Per gli appassionati di thriller e horror, su Italia 1 alle 21:22 va in onda “The Reef – Intrappolate”, seguito da “Malignant” alle 22:56, due pellicole capaci di tenere alta la tensione e il brivido.
Serie TV e programmi di intrattenimento da seguire
Chi preferisce le serie TV troverà su Rai 2, dalle 19:00, episodi delle longeve serie “The Rookie” e “N.C.I.S.”. Sempre su Rai 2 alle 21:00 appuntamento con TG2 Post, programma di approfondimento che analizza i temi di attualità.
Su Italia 1, dalle 18:17, tornano gli episodi di “Castle” e “Bones”, mentre alle 20:31 andrà in onda un episodio di “Criminal Minds”. Su Rete 4, dalle 20:29, spazio a “Zona Bianca”, programma di attualità e approfondimento politico.
Gli amanti del quiz show troveranno su Rai 1 alle 18:40 la nuova puntata di “Reazione a catena”, mentre su Canale 5 alle 18:45 torna l’amatissimo gioco di “Avanti un altro”.
Informazione e approfondimenti serali
Il TG1 aprirà la prima serata alle 20:00 su Rai 1, seguito da un secondo appuntamento a mezzanotte, mentre su Rai 3 alle 19:00 e 19:30 andranno in onda rispettivamente il TG3 e il Tg Regione Meteo.
Su Canale 5, il TG5 andrà in onda alle 20:00, preceduto dall’anticipazione alle 19:42 e seguito dal Meteo alle 20:38. Su Rete 4, il TG4 sarà trasmesso alle 18:58.
Tra i documentari, su Rai 3 dalle 20:25 spazio a “Viaggio in Italia”, una serie che racconta luoghi e tradizioni del nostro paese, mentre su La7 alle 18:30 torna l’informazione con “Studio Aperto” e i suoi aggiornamenti.