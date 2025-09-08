Cosa c’è stasera in tv? programmi e film di oggi

Una programmazione ricca e variegata, capace di soddisfare i gusti di ogni spettatore: dalla commedia italiana leggera, ai grandi drammi hollywoodiani, passando per il brivido del thriller e l’intensità del cinema sentimentale.

Ecco cosa vedere stasera, 8 settembre, in televisione. Prendi il telecomando in mano e mettiti comodo!

Cosa vedere stasera in tv

Alle 20:30 gli Azzurri guidati da Gennaro Gattuso affrontano Israele in una sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il match, cruciale per il cammino della Nazionale, promette tensione ed emozioni. Subito dopo, il Tg1 offrirà approfondimenti e analisi a caldo.

Dopo TG2 Post, alle 21:00 va in onda Formidabile Discoring: le origini. Il documentario racconta la nascita dello storico programma musicale degli anni ’70 e ’80, un viaggio nel tempo che unisce nostalgia e storia della televisione.

Su Rai 3, alle 20:50 torna Un posto al sole con il nuovo episodio numero 6771, seguito alle 21:20 dalla commedia corale americana Dog Days. Storie intrecciate di amore, amicizia e vita quotidiana, tutte legate dal filo conduttore degli animali domestici.

Su Rete 4. L’appuntamento del lunedì con Quarta Repubblica (21:20) vede Nicola Porro analizzare temi caldi di politica ed economia insieme a ospiti e servizi d’inchiesta.

Dopo NCIS, spazio a tre episodi inediti di Chicago P.D., in onda in prima visione. Una proposta adatta a chi cerca azione e adrenalina con il ritmo delle grandi serie americane.

Su La7 Alle 21:15 viene trasmesso Roma di piombo – Diario di una lotta, documentario che riporta alle tensioni degli anni Settanta, periodo ancora vivo nella memoria collettiva del Paese.

La commedia all’italiana non tramonta mai. Su Cine34 (21:00) torna Abbronzatissimi, il film di Bruno Gaburro con Jerry Calà e Teo Teocoli, un vero spaccato degli anni ’90 fatto di gag, situazioni paradossali e atmosfere balneari.

Il cinema d’autore internazionale si prende spazio. Rai Movie (21:10) propone The Missing di Ron Howard, un intenso western drammatico con Cate Blanchett e Tommy Lee Jones, mentre su La5 (21:10) Sandra Bullock e Keanu Reeves si ritrovano in La casa sul lago del tempo, storia romantica con sfumature quasi magiche.

Per gli amanti dell’azione e del brivido. Sul canale 20 (21:10) Brad Pitt guida la lotta alla sopravvivenza in World War Z, mentre Rai 4 (21:20) si tinge di horror con Don’t Look at the Demon, film del 2022 firmato Brando Lee. Da non dimenticare anche Il patto dei lupi (21:19, Iris), un mix di azione e mistero con Monica Bellucci e Vincent Cassel.

Un tuffo nel passato musicale. Su TwentySeven (21:14) arriva il cult di Alan Parker Saranno famosi (Fame), film che ha segnato intere generazioni raccontando sogni, sacrifici e ambizioni di giovani artisti.

Drammi e sentimenti. Rai 5 (21:15) propone Ti guardo, opera di Lorenzo Vigas che ha emozionato festival internazionali, mentre su LA7D (21:20) va in onda Un matrimonio all’inglese, commedia romantica con Jessica Biel e Colin Firth.

Famiglia e leggerezza. Su Rai 3 (21:20) c’è Dog Days, una commedia corale ambientata a Los Angeles con Nina Dobrev e Vanessa Hudgens, mentre Rai Premium (21:20) propone il western familiare JL Ranch con Jon Voight e James Caan.

Grandi classici della commedia hollywoodiana. La prima serata di Canale 5 si divide tra due pellicole amatissime: alle 21:21 Il diavolo veste Prada, con una Meryl Streep in stato di grazia nei panni della temutissima Miranda Priestly, e subito dopo Prima o poi mi sposo, la romantica commedia con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey.

Per chi cerca adrenalina pura. Su Cielo (21:20) va in onda The Expatriate, thriller con Aaron Eckhart e Olga Kurylenko, tra fughe e cospirazioni internazionali.