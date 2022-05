Corso Sempione 27 è un programma comico di Rai 2, che andrà in onda in un’unica puntata, condotto da Ale & Franz.

Con questa serata, Rai 2 omaggerà la comicità milanese e non solo, dagli anni ’70 in poi, con uno show dal vivo durante il quale andranno in onda filmati provenienti dalle Teche Rai, arricchiti da aneddoti, mentre Ale & Franz proporranno sketch insieme ai protagonisti degli anni d’oro del cabaret.

Il pubblico in studio sarà composto da ragazze e ragazzi provenienti da alcune scuole di teatro ai quali verrà raccontata l’arte, il costume e la vita a Milano di artisti come Cochi e Renato, Enzo Jannacci e Giorgio Gaber, i loro esordi, la loro gavetta, i loro modelli di riferimento, il fermento creativo e culturale di quegli anni e la differenza di comunicazione tra oggi e quegli anni.

La parte musicale del programma sarà affidata ad una resident band che suonerà dal vivo.

Come vedere Corso Sempione 27 in tv e in streaming

La serata evento andrà in onda giovedì 26 maggio 2022, in prima serata su Rai 2, a partire dalle ore 21:20.

La serata sarà visibile anche in streaming, su RaiPlay, dove sarà possibile rivederla anche dopo la messa in onda.

Chi sono i comici ospiti di Corso Sempione 27

Gli ospiti della serata saranno Paolo Rossi, i Gatti di Vicolo Miracoli e Massimo Boldi.

Chi conduce Corso Sempione 27

Protagonisti recentemente di Ale & Franz – Friends for Ucraina, spettacolo di beneficenza andato in onda su Italia 1 verso i primi di maggio a favore delle famiglie ucraina colpite dalla guerra, Ale & Franz condurranno il loro terzo programma su Rai 2, in pochi anni.

Durante la stagione 2019/20, la coppia di comici milanese ha proposto una nuova versione di Buona la prima!, dal titolo Improvviserai, spostato dal prime time in seconda serata a causa dei bassi ascolti.

Nel 2021, invece, andò in onda Fuori Tema, programma di sketch sulla falsariga di programmi come Ale e Franz Sketch Show o A&F – Ale e Franz Show, andati in onda su Mediaset.