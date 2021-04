Oggi, venerdì 9 aprile 2021, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Fuori Tema, il nuovo programma con Ale e Franz, che andrà in onda su Rai 2 a partire da martedì 13 aprile, in seconda serata.

In occasione dei loro 25 anni di carriera, Alessandro Besentini e Francesco Villa, in arte Ale e Franz, si metteranno alla prova con un esperimento televisivo, Fuori Tema, appunto, uno show dove il duo comico sperimenterà “modalità e linguaggi diversi”, tra “nuove invenzioni e classici cult”.

Per quanto riguarda la loro carriera sul piccolo schermo, l’ultimo show televisivo di Ale e Franz è stato il poco fortunato Improvviserai, remake di Buona la prima!, andato in onda nell’estate 2020 su Rai 2 in prima serata, sospeso a causa dei bassi ascolti dopo una sola puntata e, successivamente, tornato in onda nel gennaio 2020 sempre su Rai 2 in seconda serata.

Altri programmi nei quali Ale e Franz sono stati protagonisti assoluti sono stati Ale e Franz Sketch Show e A&F – Ale e Franz Show, entrambi andati in onda su Italia 1.

Dal 2013, Ale e Franz sono ospiti fissi di Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio, nonché dei vari spin-off del programma in onda su Rai 3.

Il duo comico, inoltre, ha lavorato anche nei programmi Pippo Chennedy Show, Mai dire Gol e Convenscion.

Una menzione a parte, ovviamente, la merita Zelig, lo show di Gino & Michele, andato in onda su Canale 5 e Italia 1, che ha regalato loro la consacrazione presso il grande pubblico.

Ale e Franz, nel 2005, sono stati anche ospiti del Festival di Sanremo, condotto, in quell’edizione, da Paolo Bonolis.

Durante la conferenza stampa, interverranno Fabio Di Iorio, vicedirettore di Rai 2, Roberto Bosatra, direttore generale Brand-Cross, e Ale e Franz.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 12.