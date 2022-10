Coppie Vip che si sono lasciate nel 2022

In principio sono stati Francesco Totti ed Ilary Blasi a comunicare la decisione di separarsi in maniera non troppo consensuale. Quello che è certo è che il 2022 è stato un anno funesto per molte coppie vip che hanno concluso la propria storia d’amore. Scopriamo assieme le 10 unioni scoppiati in questi ultimi mesi dell’anno.

Tv Uomini e Donne: le coppie che si sono lasciate nel 2022

Alessia Marcuzzi e Paolo Marconi Calabresi

La neo conduttrice Rai, attraverso un comunicato stampa, ha ufficializzato la separazione dal marito, sposato, in gran segreto, 8 anni fa, nelle campagne londinesi:

Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni.

Federico Fashion Style e Letizia Porcu

E’ la compagna dell’hair stylist e mamma della piccola Sophie Maelle ad affidare ai social il triste annuncio dopo 17 anni di relazione:

Dopo 17 anni insieme, la strada mia e di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia

Melissa Satta e Mattia Rivetti

Dopo due anni d’amore, è giunta al capolinea anche la storia tra la conduttrice ed il giovane imprenditore milanese. Il settimanale ‘Oggi’ riporta che “la crisi era iniziata già a metà settembre, quando Melissa aveva chiesto a Matteo di andare a convivere stabilmente. L’imprenditore milanese, non se la sarebbe sentita di assumersi nuove responsabilità e ha preferito così chiudere la relazione. Una scelta accolta da Melissa Satta con incredulità e amarezza”.

Valentina Ferragni e Luca Vezil

E’ terminata, poche settimane fa, anche l’unione (durata nove anni) tra la sorella di Chiara ed il compagno:

Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta.

Bella Thorne e Benjamin Mascolo

L’attrice ed il cantante si sono detti addio ad un passo dal matrimonio:

È stata un’esperienza davvero meravigliosa crescere con lei. Auguro solo il meglio a questa persona e ci sarò sempre per lei.

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi

Si erano sposati nel 2019 dopo tanti anni di convivenza. La conduttrice ed il musicista si sono separati nell’incredulità generale di familiari, amici e fan:

Sto provando a vivere questo dolore come un’opportunità. È come se avessi davanti a me un foglio bianco tutto da scrivere. Sono incuriosita, ma allo stesso tempo smarrita. Sono passata dal noi al più semplice io. La solitudine? Non mi spaventa affatto (Fonte Chi).

Anna Pettinelli e Stefano Macchi

Anche la speaker radiofonica ed il doppiatore hanno deciso di troncare la loro relazione quest’anno. Nei dodici anni d’amore, da segnalare anche la partecipazione nel viaggio nei sentimenti di ‘Temptation Island Vip’.

Cristiana Capotondi ed Andrea Pezzi

Si sono lasciati nell’estate 2021 dopo 15 anni d’amore ma hanno ufficializzato la loro rottura solo qualche settimana fa attraverso un comunicato stampa in cui l’attrice ha rivelato di essere diventata mamma da un altro misterioso uomo:

Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi nonostante questo, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate. Ringrazio anche tutti coloro che, pur sapendo, hanno rispettato la nostra privacy e coloro che, da oggi, sceglieranno di farlo.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè

A poche settimane dalla fine del ‘Grande Fratello Vip’, il nuotatore ha deciso di mettere la parola fine alla relazione con la principessa etiope:

In questo mese, dal termine di GF Vip, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori.

Wanda Nara e Mauro Icardi

Dopo un lungo tira e molla, fatto di riappacificazioni e liti social per presunti tradimenti, la coppia ha deciso di archiviare la loro unione ad otto anni dalle nozze.