Copa América 2021: in onda su Sky Sport, dal 13 giugno

Oltre a UEFA Euro 2020, gli appassionati di calcio potranno seguire, a partire da domani, domenica 13 giugno, anche la 46esima edizione della Copa América, in onda su Sky (canale 202) e in streaming su NOW, fino al prossimo 10 luglio.

La Copa América 2021, esattamente come gli europei iniziati ieri sera, avrebbe dovuto svolgersi l’anno scorso ma fu rinviata di un anno per permettere alle varie federazioni di completare la stagione 2019/20, sospesa per la pandemia di COVID-19.

Quest’edizione del torneo sudamericano avrebbe dovuto svolgersi in Colombia e in Argentina ma entrambi i paesi hanno deciso di non ospitare il torneo. La Colombia ha rinunciato a causa delle proteste contro il governo, non potendo garantire l’opportuna sicurezza, mentre l’Argentina ha cambiato idea a causa dell’emergenza sanitaria. La CONMEBOL, quindi, ha annunciato che sarebbe stato il Brasile ad ospitare il torneo, decisione che non ha mancato di suscitare polemiche.

A causa del numero esiguo di nazionali (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela), inoltre, la Copa América è nota anche per gli inviti estesi a nazionali che non fanno parte della precitata CONMEBOL, l’organismo che riunisce tutte le federazioni del Sudamerica. In questa edizione della Copa América, ad esempio, era prevista la partecipazione anche di Australia e Qatar che, però, dopo il rinvio, hanno deciso di ritirarsi.

La fase a gironi, quindi, è stata riformulata con due gruppi da 5 squadre, al termine della quale le prime 4 di ogni girone passeranno ai quarti di finale.

Di seguito, trovate la programmazione Sky riguardante le 20 partite della fase a gironi.

Copa America 2021: la programmazione

Domenica 13 giugno

Ore 23: Brasile-Venezuela

Ore 2: Colombia-Ecuador

Lunedì 14 giugno

Ore 23: Argentina-Cile

Ore 2: Paraguay-Bolivia

Giovedì 17 giugno

Ore 23: Colombia-Venezuela

Ore 2: Brasile-Perù

Venerdì 18 giugno

Ore 23: Cile-Bolivia

Ore 2: Argentina-Uruguay

Domenica 20 giugno

Ore 23: Venezuela-Ecuador

Ore 2: Colombia-Perù

Lunedì 21 giugno

Ore 23: Uruguay-Cile

Ore 2: Argentina-Paraguay

Mercoledì 23 giugno

Ore 23: Ecuador-Perù

Ore 2: Brasile-Colombia

Giovedì 24 giugno

Ore 23: Bolivia-Uruguay

Ore 2: Cile-Paraguay

Domenica 27 giugno

Ore 23: Brasile-Ecuador

Ore 23: Venezuela-Perù

Notte tra Lunedì 28 e Martedì 29 giugno

Ore 2: Uruguay-Paraguay

Ore 2: Bolivia-Argentina