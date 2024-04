Concerto del Primo Maggio 2024, Ermal Meta e Noemi alla conduzione

Saranno Ermal Meta e Noemi a condurre il Concerto del Primo Maggio 2024. L’annuncio è arrivato in maniera inusuale al Tg3, dove i due cantanti sono stati accolti in studio all’interno dell’edizione delle 19:00. “Mi sembra un upgrade bellissimo” ha commentato Noemi, che su quel palco più volte è stata ospite.

“La centralità sarà quella del lavoro e soprattutto l’importanza della sicurezza sul lavoro, che dovrebbe assumere contorni sempre più centrali” ha tenuto a ribadire Ermal Meta. L’edizione di quest’anno affronterà poi un importante cambio di location. Si passerà, infatti, dalla tradizionale piazza San Giovanni al Circo Massimo.

“Io da romana amo il Circo Massimo e poi è proprio il posto dei concerti per antonomasia” ha detto Noemi. Per ora bocche cucite sui nomi degli artisti che saliranno sul palco del Concerto del Primo Maggio 2024. Gli annunci inizieranno ad essere fatti sui canali social solo a partire dal prossimo martedì.

Ermal Meta e Noemi si aggiungono così al lungo elenco di conduttori che negli anni si sono succeduti sul palco del Primo Maggio. Padrona di casa delle ultime edizioni è stata Ambra Angiolini, che dal 2018 non ha saltato nessuna edizione. Al suo fianco, però, nel corso degli anni, sono cambiati i partner. Da Lodo Guenzi, con cui ha condiviso due edizioni, si è passati poi a Stefano Fresi, Lillo, Bugo e infine lo scorso anno a Fabrizio Biggio.

Ora la conduzione del Concerto del Primo Maggio passa nelle mani di due cantanti, che non si sono mai cimentati nella conduzione. Entrambi sono avvezzi però alla televisione, che hanno frequentato anche nei panni di giudici all’interno di talent. Noemi è stata coach delle primissime edizione di The Voice of Italy, mentre Ermal Meta è stato per due edizioni nella giuria di Amici.

Il loro debutto alla conduzione sarà insieme il prossimo 1° maggio, su Rai 3.