Il Concerto del Primo Maggio 2021 andrà in onda oggi, a partire dalle 16.30, su Rai 3.

L’evento musicale, promosso da CGIL, CISL e UIL, si terrà sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Alla conduzione, Stefano Fresi e Ambra Angiolini alla sua quarta conduzione che si alterneranno nel primo appuntamento della musica ‘globale’ al tempo della pandemia che si avvarrà anche della partecipazione di Lillo (Pasquale Petrolo).

Con la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo, la diretta inizierà alle 16.30 e terminerà intorno alla mezzanotte. L’intero evento sarà disponibile – live e on demand – anche su Raiplay e non mancherà l’apporto di Rai Radio2, radio ufficiale del concerto del Primo Maggio, che alle 16.35 inizierà a trasmettere anche in Visual su RaiPlay, dal backstage della Cavea con Silvia Boschero e Diletta Parlangeli e, dalle 20, con Ema Stokholma e Gino Castaldo. A Radio2 le interviste a caldo agli artisti appena scesi dal palco e tutta la musica direttamente dal Concertone. Di grande appeal anche il backstage, gli extra e i contenuti speciali sui social della rete. Tutto sarà trasmesso in simulcast anche da Rai Radio2 Indie, disponibile nel bouquet Dab+ di Radio Rai, sul Digitale Terrestre Tv e su web e app RaiPlayRadio.

Quest’anno, lo slogan scelto è “L’Italia Si Cura Con Il Lavoro” e non sarà solo un concerto, in totale sicurezza rispetto alle vigenti norme anti covid ma anche una sorta di gala della musica italiana osservata attraverso un grandangolo che proverà a raccontarla in quasi tutti i suoi aspetti.

Di seguito ecco i cantanti che si esibiranno:

Alex Britti & Flavio Boltro, Après La Classe & Sud Sound System, Balthazar, Edoardo Bennato, Bugo, Chadia Rodriguez Ft. Federica Carta, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Extraliscio, Fabrizio Moro con Vinicio Marchionni e Giacomo Ferrara, Fasma, Fast Animals And Slow Kids & Willie Peyote, Fedez, Folcast, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gaia, Ghemon, Gianna Nannini e Claudio Capéo, Ginevra, Gio Evan, Il Tre, LP. L’orchestraccia, La Rappresentante Di Lista , Madame, Mara Sattei, Max Gazzè & The Magical Mystery Band, Michele Bravi, Modena City Ramblers, Motta, Nayt, Noel Gallagher, Noemi, Orchestra Multietnica Di Arezzo con Magherita Vicario, Piero Pelù, The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vasco Brondi, Wrongonyou.

Sul palco del Concerto 2021 si esibiranno anche Cargo (Roma), Marte Marasco (Milano) e Neno (Torino), ovvero gli artisti vincitori del contest 1MNEXT, la cui finale si è svolta allo Spazio Rossellini di Roma, Polo Culturale Multidisciplinare Regionale.

Tra questi, durante la diretta Rai, verrà proclamato il vincitore assoluto. Sul palco anche il giovane Y-Not, vincitore del contest della campagna sulla sicurezza stradale di Anas “Guida e Basta”. “#1M2021, è il PRIMO!” valorizzerà la dimensione live, da tempo penalizzata dall’emergenza sanitaria, riportando artisti e maestranze sul palco e rappresentando un momento di snodo tra la realtà che speriamo di lasciarci alle spalle e il futuro che si sta delineando.

Sarà possibile seguire la diretta liveblogging del Concerto del Primo Maggio su www.soundsblog.it