Torna con il consueto appuntamento annuale, su Rai 1, “Con il Cuore, nel nome di Francesco“. La serata andrà in onda stasera, dalle 21,25 circa, su Rai 1, in diretta dal Piazzale antistante la Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi. Alla conduzione ritroviamo Carlo Conti, a distanza di una settimana dal concerto evento all’Arena di Verona, per ricordare Lucio Dalla, a 10 anni dalla sua scomparsa. Anche in questa edizione, insieme al presentatore, ci saranno numerosi interventi ed esibizioni musicali. Annunciati per l’edizione 2022, Francesco Gabbani, Malika Ayane, Nek con Albano e Raoul Bova.

“Con il Cuore nel nome di Francesco” è promosso dai Frati del Sacro Convento di Assisi con il coordinamento di Padre Enzo Fortunato. Ogni anno i Frati Francescani organizzano una maratona di beneficenza e chiedono, a tutti gli uomini di buona volontà, un aiuto per le persone più disagiate e bisognose. Più precisamente, nell’edizione 2022, l’intento solidale è sia quello di aiutare le Mense Francescane operanti in Italia, le famiglie italiane in difficoltà, i progetti delle Missioni Francescane operanti in tutti i Continenti e di inviare tutti gli aiuti umanitari possibili ai civili colpiti dalla guerra in Ucraina.

Negli ultimi due anni, anche a causa del Covid-19, sono stati pochi i cantanti ospiti saliti sul palco, rispetto alle precedenti edizioni. Se questa sera abbiamo Francesco Gabbani, Malika Ayane, Nek con Albano. nel 2021 c’erano Massimo Ranieri e Renato Zero mentre, nel 2020, accanto a Conti c’era esclusivamente Gianni Morandi (e senza pubblico).

Una differenza notevole. Basti pensare che, nel 2019, erano questi i cantanti e gli artisti ospiti del concerto con lo scopo benefico: Nek, Francesco Renga, Fiorella Mannoia, Enrico Nigiotti, Fabrizio Moro, Simone Cristicchi, i Dear Jack, Pierdavide Carone, Paola Turci, Giovanni Allevi, Carly Paoli, Andrea Griminelli, Giò di Tonno, Paolo Vallesi, Amara, Antonio Mezzancella, il Piccolo Coro Mariele Ventre, Enrico Brignano, Renzo Arbore.

Anche quest’anno “Con il Cuore nel nome di Francesco” andrà in onda in diretta radiofonica su Rai Radio1 oltre che in streaming su RaiPlay. Il programma verrà trasmesso in replica Domenica 12 Giugno alle 16:10 sempre su Rai1.

Con il Cuore nel nome di Francesco, come donare

Sarà possibile sostenere la campagna raccolta fondi di Con il Cuore nel nome di Francesco fino al prossimo 31 luglio donando 2 euro al 45515 con un sms da cellulare Windtre, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure donando 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, Windtre, Fadtwe e Tiscali e 5 euro per le chiamate da rete fissa Twt, Convergenze, Postemobile