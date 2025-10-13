Come sta Iva Zanicchi dopo l’incidente e l’intervento delle Forze dell’Ordine

Iva Zanicchi preoccupa i fans: la cantante è caduta dopo la fine di un concerto a Noci. Sono intervenuti i carabinieri. Ecco come sta oggi l’artista.

Iva Zanicchi è un personaggio molto amato dal pubblico: 85 anni compiuti è ancora molto attiva professionalmente, cantare resta una delle sue più grandi passioni, anche se in passato ha lavorato in tv come conduttrice ed recentemente è stata opinionista in diversi talk. Personalità eclettica e versatile, ma anche diretta e sincera Iva ha sempre accettato le sfide che le sono state proposte nel corso della sua carriera. Al suo fianco ha avuto sempre il compagno Fausto Pinna, deceduto lo scorso anno: una mancanza che l’ha segnata profondamente, ma a cui ha saputo reagire.

Oggi l’Aquila di Lingonchio è tornata ad esibirsi dal vivo, ed è impegnata in diversi live in giro per l’Italia. Ama i concerti perché le permettono di avere un contatto con il pubblico diretto, contatto da cui percepisce l’affetto e la stima delle persone. Non a caso ogni volta prima di lasciare la location dove si è esibita ci tiene ad avvicinarsi ai fans che l’acclamano, ma non sempre riesce ad accontentare tutti anche se ce la mette tutta. Nei giorni scorsi Iva non ha resistito e dopo la fine del concerto tenutosi a Noci, sito che si trova in Puglia, in provincia di Bari, si ha voluto raggiungere i fans che l’attendevano fuori alla location.

Iva ha cercato di districarsi tra la folla, ma ad un certo punto è caduta. La cantante è stata vittima di un’incidente che ha allertato l’attenzione dei presenti. A soccorrere la Zanicchi i carabinieri che si sono accorti immediatamente di quanto accaduto e sono intervenuti. Ma come sta Iva oggi? E’ stata portata all’ospedale o è tornata in albergo? Il video condiviso sui social rivela quali conseguenze ha subito e se sarà costretta a rimandare gli altri appuntamenti.

Iva Zanicchi è caduta: ecco come sta oggi

Il video postato sui social mostra la caduta di Iva Zanicchi, la cantante seppure aiutata dai carabinieri si è ripresa immediatamente. Nonostante gli anta ha mostrato di essere agile e in forma, non ha infatti riportata nessuna conseguenza e non è stata portata neanche al pronto soccorso. Non a caso dopo l’incidente ha continuato a concedere autografi e selfie ai suoi tantissimi fans.

Tra i programmi di Iva Zanicchi una partecipazione al Festival della Canzone Italiana di New York. Iva è prossima a volare nella Grande Mela dove si esibirà e sarà parte della giuria. La caduta non fermerà il suo viaggio oltre oceano: sta bene e non si è fatta nulla, può continuare ad esibirsi dal vivo, ma soprattutto ad avvicinare i suoi tanti fans. che ancora oggi le fanno sentire tutto il loro affetto.

Iva Zanicchi: “Pier Silvio Berlusconi? Ha sempre un pensiero per me”

La cantante non ha voluto festeggiare i suoi 85 anni, la morte del compagno Fausto l’ha colpita particolarmente e per questo ha evitato eventi e party. Tuttavia Iva ha rivelato di aver ricevuto un regalo speciale da Pier Silvio Berlusconi, che in tanti anni che si conoscono non ha mai mancato di farle gli auguri:

“Ho ricevuto un enorme mazzo di fiori da Piersilvio Berlusconi che non dimentica mai di farmi gli auguri”. Ha poi ringraziato tutti coloro che hanno avuto un pensiero per lei: “Sono anni bellissimi, si riflette, si fanno progetti. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno fato gli auguri, e grazie a tutti gli 80enni. Dopo i 90 ci si può sentire anziani, prima di allora no”.