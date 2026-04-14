Come sta Gemma Galgani dopo il malore a Uomini e Donne: preoccupazione al trono over
Gemma Galgani colpita da un improvviso malore prima delle registrazioni di Uomini e Donne: la dama rompe il silenzio sulle sue condizioni. Intanto, il clamoroso appello di Giorgio Manetti riapre i giochi per il finale di stagione.
Ore di apprensione nel dietro le quinte degli studi Elios. La storica protagonista del Trono Over, Gemma Galgani, ha rivelato attraverso i propri canali social di essere stata vittima di un improvviso malore a ridosso dell’inizio delle riprese della nuova puntata.
Un incidente di percorso che ha messo a rischio la partecipazione della dama torinese al dating show di Maria De Filippi, proprio nelle battute finali di una stagione televisiva particolarmente turbolenta.
Non si è trattato, come ipotizzato inizialmente dai fan, di un crollo emotivo dovuto alle croniche tensioni in studio con l’opinionista Tina Cipollari, bensì di un’acuta intossicazione alimentare.
Galgani ha descritto l’episodio come un momento estremamente debilitante, parlando di una sensazione di “apnea” che l’ha costretta a un recupero lampo. Nonostante lo stato di prostrazione fisica, l’attrice torinese ha scelto di non dare forfait, riprendendo il suo posto nel parterre dopo aver ricevuto le cure del caso.
Il bivio di Gemma: tra l’ombra dell’addio e il ritorno del “Gabbiano”
L’episodio clinico si inserisce in un contesto mediatico già saturo di indiscrezioni sul futuro della dama a Canale 5. Da mesi circolano voci su un possibile disimpegno di Gemma Galgani dal programma, alimentate non solo dai continui scontri con il cast fisso, ma anche da una stasi sentimentale che dura ormai da diverse stagioni.
Dopo la chiusura definitiva del rapporto con Mario Lenti, la posizione della dama sembrava essersi indebolita, prestando il fianco alle accuse di chi vede nella sua permanenza una mera strategia di visibilità.
Tuttavia, lo scenario è stato improvvisamente ribaltato da una variabile esterna: Giorgio Manetti. L’ex cavaliere toscano, protagonista con la Galgani di quella che resta la saga più seguita nella storia del Trono Over, è tornato a farsi vivo con dichiarazioni pesanti.
Manetti ha infatti lanciato un appello pubblico alla “ex”, ammettendo di aver riconsiderato il loro trascorso e dichiarandosi pronto a riallacciare i rapporti, partendo da un confronto lontano dalle telecamere.