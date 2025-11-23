Come sta Francesca Fialdini dopo l’abbandono di Ballando con le Stelle

L’avventura di Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle, com’è noto, ha preso una piega inaspettata. La conduttrice Rai si è dovuta fermare per una serie di infortuni che ha avuto al piede e alle costole. Si è trovata così dinanzi a uno scenario che lei stessa non si aspettava e, nonostante il suo maestro Pernice non esclude che possa tornare a ballare sul palco del talent show, ha raccontato come sta oggi.

Il suo, al momento, è un ritiro temporaneo e proprio su questo ha detto: “Aver annunciato il ritiro non nego che mi ha lasciato una certa amarezza“. Ma quali sono le sue attuali condizioni?

Come sta Francesca Fialdini dopo gli infortuni a Ballando

Francesca Fialdini ha raccontato che le condizioni del suo piede stanno migliorando, ma a farle ancora male sarebbero le costole: “Le costole invece non stanno bene, faccio ancora fatica soprattutto di notte o quando tossisco”, ha detto. In seguito alla frattura scomposta è stata costretta a fermarsi perché deve aspettare che si formi il callo osseo. Un infortunio che l’ha demoralizzata non poco, ciò nonostante non ha perso il sorriso che la contraddistingue.

Intanto la Fialdini ha parlato anche dei suoi colleghi e di come in tanti non crederebbero che stia male, che quando la incontrano nei corridoi degli studi la prenderebbero anche un po’ in giro. La conduttrice ha raccontato di aver avuto parole di solidarietà solo da Andrea Delogu e Paolo Belli, gli altri, dunque, non le avrebbero detto nulla. La concorrente spera vivamente di poter tornare in gara, ma pare che alcuni concorrenti starebbero sperando che questo non avvenga, del resto parliamo di un gioco con un vincitore, per cui è prevedibile una certa competizione.

Ma cosa deve accadere affinché Francesca Fialdini possa tornare in gara? L’ipotesi non è così tanto remota perché basterebbe che le ossa che sono interessate dalla frattura, inizino ad avere una leggera calcificazione necessaria per farla ballare senza correre rischi. La conduttrice Rai, intanto, sta facendo fisioterapia e magnetoterapia, con la speranza che le cose possano cambiare e possa tornare presto in pista ad esibirsi e a provare a conquistare il podio, anche il suo nome infatti, era tra i papabili vincitori di quest’edizione.

Intanto non sono mancate ancora polemiche tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso, i cui battibecchi hanno senza ombra di dubbio animato molto l’atmosfera dello show. Questa volta la giurata ha parlato di presunti privilegi nei confronti della conduttrice napoletana, dicendo anche che sarebbe stata strapagata per partecipare a Ballando con le Stelle. Parole, quelle della blogger nella sua newsletter che, com’era prevedibile, hanno fatto scoppiare una serie di scintille in studio.