Come sta Chiara Pompei dopo il ricovero in una clinica psichiatrica: la decisione dell’ex tronista

Il mondo di Uomini e Donne in questi ultimi giorni è stato scosso da un fatto di cronaca che riguarda un’ ex tronista, Chiara Pompei. Un nome che è ritornato sulle pagine dei giornali di spettacolo per un fatto che però non riguarda la Tv. Nota per il suo carattere deciso e la ricerca dell’amore sotto i riflettori di Canale 5, la 24enne romana ha vissuto un momento di forte fragilità personale sfociato in un gesto estremo.

Lei stessa lo ha reso pubblico generando un’ondata di reazioni, tra preoccupazione, sostegno e, purtroppo, anche critiche. La ragazza infatti si è accoltellata: “Ho deciso di farla finita, ma mi hanno salvata in tempo.” Le sue parole. “Non vorrei fare questo video, perché non ha senso, qua mi stanno chiedendo tutti il motivo, ce ne sono vari, troppi tradimenti, troppe bugie, troppe finzioni che non riesco più a mandare giù.”

La sua assenza dai social, comunicata poche ore dopo l’episodio, è stata il primo segnale di una decisione importante: prendersi cura di sé lontano dal clamore e dai commenti, spesso impietosi, del mondo virtuale. In un messaggio rivolto a chi l’ha seguita nel percorso televisivo e oltre, Chiara ha spiegato di avere bisogno di tempo. Tempo per ritrovare equilibrio, per rimettere insieme i pezzi, per affrontare un dolore che le parole faticano a spiegare.

Chiara Pompei ha bisogno di tempo per sé

In un’epoca in cui la visibilità è spesso scambiata per successo e affermazione nella società e di conseguenza per benessere, il silenzio recente di Chiara parla più di mille parole, e più di mille foto su Instagram.

L’ex tronista ha deciso di disattivare i suoi profili, sospendere ogni comunicazione online e ritirarsi in una struttura specializzata: un segnale forte, di svolta non solo personale, ma anche pubblica. Perché dietro l’ex volto noto di uno dei programmi più seguiti del pomeriggio Mediaset, c’è una giovane donna che chiede di essere rispettata nella sua vulnerabilità: “Buon proseguimento, un abbraccio a tutti e soprattutto a chi mi è stato vicino. Ho bisogno di tempo per me, per trovare la felicità che mi avete tolto.”

Secondo alcune indiscrezioni Chiara Pompei è attualmente ricoverata in una clinica psichiatrica privata, dove ha scelto di iniziare un percorso terapeutico per affrontare quanto accaduto. Un passo difficile, ma necessario, dopo settimane di tensioni, dolore emotivo e isolamento. A pesare sulla sua condizione psicologica ci sarebbe stata la fine burrascosa della sua relazione con Riccardo Sparacciari per il quale aveva abbandonato il dating show. Alcune voci diffamatorie, circolate sul web e mai confermate, avrebbero contribuito ad aggravare la situazione.

Chiara, in un video pubblicato prima della decisione di staccarsi dai social, ha mostrato i segni del gesto autolesionistico compiuto nei giorni precedenti, rifiutando però qualsiasi strumentalizzazione. “Non voglio pietà né attenzione”, aveva dichiarato, sottolineando come la sua volontà fosse solo quella di chiedere rispetto e silenzio. In questo momento, la famiglia di Chiara si è stretta attorno a lei, preferendo non rilasciare dichiarazioni. L’obiettivo è uno solo: garantire un ambiente sicuro e sereno per la sua guarigione. Anche alcuni ex volti noti del programma hanno espresso vicinanza attraverso i propri canali, pur nel rispetto della sua volontà di privacy.