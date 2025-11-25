Come perde la vita Andac: le drammatiche anticipazioni de La Notte nel Cuore

La notte nel cuore torna in onda oggi, martedì 25 novembre 2025, in prima serata su canale 5, con delle puntate assolutamente imperdibili e che daranno vita ad un nuovo filone della trama della dizi turca che continua ad appassionare i telespettatori. Le anticipazioni che arrivano dalla Turchia sono drammatiche e svelano che, per Andac, non ci sarà nulla da fare: l’uomo perderà la vita in una situazione che rischiava di lasciare una doppia ferita nel cuore di Sevilay.

Una morte, quella di Andac, sulla quale indagherà la polizia per ricostruire l’accaduto e per capire se sia stato omicidio o un terribile incidente. Nel frattempo, proprio Sevilay si riavvicinerà a Nuh, intervenuto nel tentativo di salvarla dalle grinfie di Andac.

Anticipazioni La notte nel cuore: Sevillay si riavvicina a Nuh dopo la morte di Andac

Come svelano le anticipazioni, la puntata de La notte nel cuore in onda questa sera si concentra su Nuh e Sevillay che saranno coinvolti in un incidente ma a subirne le conseguenze più drammatiche sarà Andac che perderà la vita mentre proverà ad abusare di sevillay. Nuh proverà a difenderla e, durante una colluttazione, il fratellastro morirà. Dopo la tragedia, i due ex fidanzati si nasconderanno in un appartamento dove, inevitabilmente, si riavvicineranno.

Nel frattempo, sul luogo dell’incidente in cui Andac è stato trovato morto, arriverà la polizia per indagare e capire cosa possa essere accaduto. Dai primi rilievi, la prima sospettata per la morte di Andac sarà proprio Sevillay mentre Cihan e Melek si godono il momento di gioia che stanno vivendo e non nascondono di essere felicissimi immaginando il loro futuro da genitori.

Sevillay vorrebbe andare alla polizia per costituirsi e raccontare l’accaduto ma Nuh prova a farle cambiare idea in tutti modi spiegandole che l’unica possibilità è fuggire all’estero con l’aiuto di un suo conoscente. I due, così, continueranno a vivere insieme e tutto sembra andare bene ma i sensi di colpa rischieranno di divorare Nuh

Le anticipazioni, poi, svelano che Halil e Canan faranno colazione insieme e l’uomo le confesserà di non riuscire a non smettere di pensare a lei nonostante sia una donna sposata. Canan, pur essendo imbarazzata, non lo respingerà. Nilay Alpsan, una vecchia amica di Sumru, dimostrerà che Halil l’ha davvero violentata ed era stato denunciato, ma Sumru ha deciso di ritirare la querela per paura delle ripercussioni sulla propria reputazione. Cihan, furioso, piomberà nell’albergo in cui alloggia Halil e lo prenderà a pugni.