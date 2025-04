Come finisce Tradimento, ipotesi ultime puntate della soap turca

Ha sostituito Endless Love, entrando in breve tempo nel cuore dei telespettatori, con buoni risultati dal punto di vista degli ascolti. Stiamo parlando di Tradimento, la nuova soap turca di Canale 5.

Si tratta di una serie molto avvincente, incentrata sulle vicende della giudice Güzide, sposata da circa 30 anni con Tarik da cui ha avuto due figli, che scopre tutta una serie di intrighi che sconvolgeranno completamente la sua vita. Vita che, fino a quel momento, come avrà modo di accorgersi, è stata tutto un inganno.

Güzide, infatti, scopre che il marito ha un’altra relazione e persino una figlia piccola. Decide quindi di separarsi da lui, ma col tempo si rende conto che il marito è davvero un osso duro e tutt’altra persona da quel che credeva che fosse. Negli episodi precedenti, abbiamo assistito alla denuncia di Tarik contro Güzide, in cui accusa l’ex moglie di aver tentato di ucciderlo con un farmaco per causare l’infarto.

Fortunatamente, però, qualcuno è intervenuto a salvare la giudice, e tutto è tornato a posto. Nel frattempo, Oylum ha scoperto di essere incinta di Behram (e non vuole tenere il bimbo), e lui non vuole che la ragazza abortisca, ma vuole sposarla. Güzide suggerisce alla figlia, quindi, di fuggire in Usa col figlio, in modo che Behram non possa trovarla.

Tradimento, come finisce la soap? Finale amaro che lascerà a bocca aperta

Da quanto si apprende dagli spoiler turchi sul finale di Tradimento, i telespettatori scopriranno che diversi nodi verranno al pettine, e lasceranno davvero di stucco.

La protagonista della soap, infatti, Güzide, sarà scioccata da una notizia che non si sarebbe mai aspettata di ricevere. La donna, infatti, verrà a sapere che Oylum non è sua figlia. Infatti, c’è stato uno scambio in culla, e dopo un test del DNA, si scoprirà che è veramente così. A quel punto, la donna si dirà decisa a scoprire la vera identità della figlia.

A peggiorare ulteriormente la situazione, ci sarà la rivelazione di Tarik, che in realtà ha sempre saputo che Oylum non era la loro vera figlia, ma ha scelto di non dirlo. Güzide si infurierà e farà di tutto per scoprire che cosa è successo davvero in ospedale. Questo finale, davvero molto sconcertante sarà visibile il prossimo autunno e di certo lascerà di stucco i fan della serie. Nell’attesa, è possibile godersi le attuali puntate della soap, che non annoia nemmeno per un istante.