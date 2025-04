Come finisce il Paradiso delle Signore: amori, addii e colpi di scena

La data da segnare sul calendario per gli appassionati del Paradiso delle Signore è quella di venerdì 2 maggio, giorno dell’ultimo appuntamento con il period drama di Rai 1. La soap ambientata nella rampante Milano del boom economico, con le sue atmosfere di metà anni ’60, chiuderà i battenti in attesa della nuova stagione. Una lunga pausa di attesa per il pubblico e di lavoro per il cast degli attori (oltre che per tutto lo staff).

Le riprese delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore cominceranno con ogni probabilità nella seconda metà di maggio. Verso metà settembre andranno in onda i primi episodi inediti della decima stagione. Confermatissima la soap che anche quest’anno ha raccolto un enorme successo facendo registrare uno share regolarmente intorno al 20% (e anche più).

In attesa de Il Paradiso delle Signore 10 le trame della stagione in corso si fanno sempre più coinvolgenti e incerte, tra amori indecisi e tormentati, a rischio di sfumare per una questione di sfumature, non detti, rivali inattesi. Ma ci sono anche questioni di vita o di morte come quella del dottor Brancaccio, intrighi da spy story (la vicenda dell’abito rubato a Botteri) e via dicendo. Come finirà Il Paradiso delle Signore?

Il Paradiso delle Signore 9, come finisce la soap

Nelle puntate finali de Il Paradiso delle Signore la banda di criminali sulle tracce di Enrico Brancaccio – in realtà il dottor Proietti – arriverà vicinissima al medico sotto copertura come magazziniere nel grande magazzino di moda. A capo della gang si trova tale Nicola Di Giorgi, che organizzerà un piano in modo da impedire a Proietti di testimoniare in aula al processo.

Di Giorgii sarà pronto a tutto per mettere a tacere Enrico, che ormai vede vicina la data in cui la sua vita finirà di essere come sospesa in un limbo. I criminali faranno qualsiasi cosa pur di evitare che Brancaccio testimoni. Enrico rischierà la vita. Per sua fortuna a vigilare ci sarà l’occhio attento di Mimmo Burgio. Al giovane poliziotto di Partanna non sfuggiranno le mosse del pericoloso Nicola.

L’agente si accorgerà che Di Giorgi da qualche tempo si aggira con fare sospetto nei paraggi del negozio. L’intervento di Mimmo sarà decisivo per salvare la vita al dottor Proietti. Matteo Portelli – uno dei personaggi sicuramente confermati anche nella prossima stagione – soffrirà molto dopo aver scoperto che Guido Castelli, il produttore cinematografico e ex di Odile, ha deciso di dichiararsi alla giovane Sant’Erasmo.

Sarà proprio Castelli – ancora una volta – a rivelare la cosa a Matteo. Gli appassionati ricorderanno come Guido avesse “casualmente” confidato a Matteo di conoscere già Odile. E anche piuttosto bene essendo stato il suo primo amore quando entrambi vivevano in Svizzera. Nel finale di stagione il produttore confesserà al bel ragioniere di essersi dichiarato a Odile.

Matteo ha più di una ragione per temere Guido. Malgrado la giovane età Castelli possiede una rara determinazione che gli permette di avere sempre quello che vuole. Sarà così anche con la contessina? Di sicuro per Matteo, ancora bruciato dal naufragio della storia con Maria, apprendere della mossa di Guido con Odile sarà un colpo al cuore. Anche se lui cercherà di non far trapelare la sua amarezza all’idea di perdere la ragazza che ha fatto breccia nel suo cuore.