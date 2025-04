Come finisce Fuochi d’artificio: le anticipazioni del 25 aprile

Tra le produzioni più attese di questa stagione televisiva c’è sicuramente Fuochi d’Artificio, la fiction diretta da Susanna Nicchiarelli. Tratta dal romanzo omonimo di Andrea Bouchard, Fuochi d’artificio è una produzione Fandango-Matrioska in collaborazione con Rai Fiction ambientata nelle valli piemontesi, scenario della resistenza antifascista da parte di alcuni giovanissimi partigiani.

Si tratta di una miniserie in tre puntate trasmessa in prima visione nella prima serata di Rai 1. Le riprese sono state realizzate in Piemonte, tra la Val di Susa, la Val Chisone e diversi comuni delle Alpi piemontesi. Le prime due puntate sono andate in onda il 15 e il 22 aprile. Il terzo e ultimo appuntamento con Fuochi d’artificio è fissato per le 21:30 del 25 aprile 2025, ottantesimo anniversario della Liberazione. I protagonisti sono Marta, Davide, Sara e Marco, quattro adolescenti tra i 12 e i 13 anni che decidono di aiutare clandestinamente i partigiani.

Stanchi di essere trattati da bambini, i quattro decidono di passare all’azione dopo aver scoperto di poter evitare, grazie alla loro giovane età, sospetti e perquisizioni. Il quartetto di amici decide così di assumere un nome di battaglia collettivo: “Sandokan“, il ribelle che mette in difficoltà nazisti e fascisti della valle.

Le prime due puntate di hanno assistito alla nascita di Sandokan, frutto di un’idea geniale da parte di Davide. La seconda puntata della nuova miniserie Rai sui giovani partigiani è stata seguita da 1.590.000 spettatori totalizzando il 9.1% di share. Come finirà la terza e ultima puntata di Fuochi d’artificio?

Fuochi d’artificio, come finisce la terza e ultima puntata (25 aprile)

Le anticipazioni della terza puntata di Fuochi d’artificio rivelano che i ragazzi si troveranno bloccati da una rappresaglia nazifascista. Una circostanza non solo scomoda e pericolosa: sarà anche l’occasione che darà modo di ripresentarsi a vecchie ruggini mai veramente archiviate. Marta arriverà a comprendere tutto sulla madre e reagirà alla situazione. La ragazza finirà per cadere però in un’imboscata insieme a Sara.

Nel gran finale di Fuochi d’artificio si capirà meglio cosa è successo realmente a Cristina, la mamma di Davide e Marta. La trama della miniserie Rai si infittirà guidando il pubblico verso la verità. Nel primo episodio, intitolato Ribelle, Marta perderà di vista Sara a causa di un attacco aereo. Troverà però una spalla in Vittorio, un partigiano che si rivelerà un amico leale.

La curiosità nell’ultima puntata di Fuochi d’artificio sarà tutta appuntata su quanto accaduto intorno a Cristina, la madre di Marta e Davide. Cosa le è successo davvero? Si capirà solo nella puntata finale della serie in onda per la terza e ultima volta il 25 aprile. Non mancheranno nemmeno le questioni di cuore nel gran finale della serie Rai. Marta sarà ancora perdutamente innamorata di Marco.

Come si evolverà il rapporto tra i due giovanissimi partigiani? Nel frattempo monta l’attesa per l’epilogo di una serie che in queste settimane ha fatto breccia nel cuore del pubblico. L’ultimo episodio (Liberi Tutti) assisterà al ritorno di Marta e Sara in montagna. Le due ragazzine si riuniranno con Davide e Marco. Insieme a Vittorio i quattro metteranno in atto un piano folle (almeno all’apparenza) che potrebbe portare definitivamente la pace.