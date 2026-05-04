Come è finito “Uno sbirro in Appennino” con Claudio Bisio. Riassunto dell’ultima puntata, risoluzione del caso e dove rivedere la fiction su RaiPlay.

Come è finito Uno Sbirro in Appennino e dove rivedere tutte le puntate

La prima stagione della fiction Rai Uno sbirro in Appennino, diretta da Renato De Maria e con protagonista Claudio Bisio nei panni del commissario Vasco Benassi, si è conclusa con l’ottavo episodio intitolato I morti antichi.

Il destino dei protagonisti e il finale aperto

La puntata conclusiva si apre con il ricovero di Vasco in ospedale in seguito al misterioso incidente stradale. La giovane agente Amaranta rimane al suo capezzale e, una volta che il commissario si sveglia, si allontana in lacrime sopraffatta dall’emozione.

Successivamente, parlando con la sindaca Nicole, la ragazza confessa di vedere in Benassi una figura paterna. Rassicurata da queste parole, Nicole sprona Amaranta a dare una possibilità al proprio figlio Lorenzo. Alla fine Amaranta decide di rimanere a Muntagò per coltivare il legame speciale con il commissario.

Per Vasco, invece, il futuro rimane incerto: se da un lato gli Appennini sono diventati la sua nuova casa, dall’altro una chiamata improvvisa del questore per un’emergenza in città lo porta a riflettere su un eventuale ritorno alla sua vita di prima a Bologna.

La risoluzione del caso

Le indagini condotte da Benassi e Amaranta si concentrano sugli omicidi degli anni sessanta legati alla famiglia Fabbro. Dopo essere stato rapito e caricato su un camion, Vasco si trova faccia a faccia con Sebastiano Fabbro, che gli confessa la verità sui delitti del passato.

Il vero responsabile si rivela essere il figlio Tito, colpevole di aver ucciso Dora e Achille, oltre alla sorella Chiara che aveva scoperto i suoi segreti. Il commissario scopre anche che il camion su cui viaggia è lo stesso furgone che aveva causato l’incidente a lui e a sua sorella Lilli, all’epoca guidato da Tito con la complicità di Bora.

Nello scontro finale in una zona isolata, Amaranta raggiunge il luogo in tempo grazie a un Trojan installato sul telefono di Tito. Il giubbotto antiproiettile salva la vita a Vasco, permettendo agli agenti di neutralizzare i colpevoli.

Dove rivedere tutte le puntate

È possibile recuperare tutti gli otto episodi della fiction Uno sbirro in Appennino in qualsiasi momento sulla piattaforma di streaming ufficiale RaiPlay. Il servizio è accessibile gratuitamente tramite computer, smartphone, tablet o smart TV.