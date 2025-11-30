È successo di tutto nella puntata conclusiva della soap turca con Vahide Perçin. Come è finito Tradimento e dove rivedere le puntate.

Come è finito Tradimento: il finale drammatico della soap turca (e dove rivedere tutte le puntate)

Rivelazioni sconvolgenti, verità nascoste uscite alla luce del sole, tragedie individuali e collettive. È successo un po’ di tutto nel gran finale di Tradimento. Nella puntata conclusiva andata in onda venerdì 28 novembre la dizi turca si è congedata dal pubblico di Canale 5 radunando 2.477.000 spettatori (e uno share del 15.3%).

L’ultimo atto della soap incentrata sulla drammatica vicenda familiare dell’ex giudice di famiglia Guzide non ha deluso le attese. Per tutti i protagonisti è arrivato il momento della verità. A partire dalla prossima settimana a prendere il posto di Tradimento ci sarà un’altra soap turca: Io sono Farah, al ritorno dopo lo stop estivo.

Tradimento, cosa è successo nel drammatico finale della soap

Nel gran finale di Tradimento Ipek si rifugia in albergo dopo aver puntato la pistola contro Azra costringendola a rivelare il codice delle sue carte di credito. Azra, liberata dagli inquilini del condominio, denuncia subito l’accaduto alle forze dell’ordine. La polizia irrompe nell’hotel dove alloggia Ipek. Ma non si trova nessuno.

Tolga fa vedere a Guzide il video recuperato dal cellulare di Yesim che mostra l’omicidio di Korkmaz per mano di Tarik. L’ex moglie dell’avvocato, sconvolta dalla scena, denuncia tutto in procura. Oylum intanto, appresa da Celal la verità sui suoi veri genitori, decide di andare a trovare insieme a Kahraman il padre biologico, malato di Alzheimer.

Quando i due arrivano però è troppo tardi: l’uomo è morto da poco. Tolga invece, insospettito da una conversazione tra Oltan e Mualla, sorprende Oznur a villa Dicleli e la costringe a parlare. È così che scopre di essere il padre di Can, il figlio che Oylum aveva detto di aver avuto dal defunto Behram. In tutto questo Tarik si incontra con Guzide e le chiede perdono.

Ma non serve a farle cambiare idea. Per l’avvocato Yenersoy si aprono così le porte del carcere per l’uccisione del suo vecchio socio. Nel frattempo Tolga, sconvolto da quanto ha appena scoperto, progetta di rapire Can e di fuggire insieme a Selin. Prima di andare a parlare con Oltan dice a Selin che la ama. Quando arriva dal padre, lo trova sotto il tiro di Ipek.

Il tragico epilogo di Tradimento (e dove rivedere le puntate)

La figlia di Sezai sta minacciando Oltan con una pistola, chiedendogli se l’abbia mai amata. Tolga cerca di disarmarla per salvare il padre. Ma accidentalmente parte un colpo. Per il giovane Kaşifoğlu è la fine: Tolga muore tra le braccia di suo padre, straziato dal dolore. Il suo ultimo pensiero è per il piccolo Can.

Soltanto quando ormai non c’è più nulla da fare si presentano Sezai e l’ispettore. Anche per Ipek scattano le manette. Yesim sta per confessare l’omicidio di Burcu alla polizia. Ma cambia idea al pensiero di lasciare da sola la figlioletta Öykü. Il finale è tragico anche per lei: un tram la investe, uccidendola.

Un anno dopo i protagonisti si ritrovano tutti insieme casa Özgüder per festeggiare il compleanno di Can, che compie due anni. È possibile rivedere le puntate di Tradimento su Mediaset Infinity. Gli episodi della soap turca sono disponibili on-demand.