Colpo di scena a Sanremo 2026: “Carlo Conti punta alla donna Mediaset del momento”

Sembrerebbe che il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale abbia un nome ben preciso in mente

Manca sempre meno tempo al ritorno del Festival di Sanremo, anche per quest’edizione del 2026 il direttore artistico e conduttore sarà Carlo Conti, che da mesi è a lavoro per la preparazione della kermesse musicale più importante d’Italia. A quanto pare lo storico volto Rai avrebbe in mente un nome ben preciso per affiancarlo in una delle serate, una donna che al momento è una dei personaggi più in voga a Mediaset.

Conti, dunque, starebbe strizzando l’occhio alla concorrenza per il suo Festival. Del resto non sarebbe la prima volta che sul palco dell’Artiston salgano personaggi Mediaset, è accaduto l’anno scorso con Gerry Scotti, ma anche con Maria De Filippi, prima nel 2009 per la finale al fianco di Paolo Bonolis e poi nel 2017 per tutte e cinque le serate al fianco di Carlo Conti. Questa volta però il conduttore vorrebbe una delle show girl più in vista del momento.

Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha scelto un volto Mediaset

Secondo quanto raccontato da Santo Pirrotta su Vanity Fair, pare che Carlo Conti stia pensando di avere al suo fianco – per una delle cinque serate – Samira Lui che, in vista del grande successo de La Ruota della Fortuna, potrebbe essere il personaggio giusto per affiancare il conduttore sul palco dell’Ariston.

Il rapporto tra la show girl e Carlo Conti sarebbe già collaudato, visto che la ragazza nel 2022 ha partecipato a Tale e Quale Show. L’anno scorso il conduttore aveva voluto al suo fianco per la prima serata l’amico Gerry Scotti. Adesso potrebbe scegliere la co-conduttrice del game show di Canale Cinque, che sta dimostrando tutto il suo talento. Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati, ma l’idea di Samira al Festival di Sanremo 2026 potrebbe piacere al pubblico.

Il Festival di Sanremo 2026 andrà in onda dal 24 al 28 febbraio 2026, dunque inizierà dopo i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. Secondo le anticipazioni della kermesse, i cantanti in gara saranno 26 e i rumors sui nomi papabili iniziano a circolare. Si vocifera, infatti, che quest’anno sul palco dell’Artiston potrebbero arrivare Tiziano Ferro, ma anche Gigi D’Alessio e Sal Da Vinci. Carlo Conti starebbe a lavoro per ultimare la lista dei big in gara, ma anche delle persone che lo accompagneranno in quest’avventura.

Si mormora che oltre a Samira Lui, Conti vorrebbe al suo fianco Giorgia, che l’anno scorso ha partecipato come cantante in gara e con la conduzione di X-factor, ha dimostrato di avere talento anche come timoniere di un programma. Al momento non vi è nessuna conferma ufficiale, si tratta infatti di voci che circolano. Per avere la certezza della lista dei cantanti in gara e dei personaggi che co-condurranno il Festival al fianco di Carlo Conti, dovremo attendere le comunicazioni del direttore artistico.

Intanto, se fosse vero che Conti avrebbe pensato a Samira Lui, per la ragazza sarebbe sicuramente una grande occasione per la sua carriera televisiva. Arrivata terza a Miss Italia nel 2017, è stata la professoressa de L’Eredità, concorrente di Tale e Quale Show e ha partecipato al Grande Fratello. L’arrivo a La Ruota della Fortuna ha rappresentato un vero slancio per lei e, il Teatro dell’Ariston, sarebbe un vero e proprio trampolino.