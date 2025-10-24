Colpi di scena: Oltan sposa Ipek ma accade l’impensabile, Yesim svela la verità e il test del Dna sconvolge tutti

Le trame della prossima puntata di Tradimento saranno ricche di colpi di scena tra le nozze di Oltan e Ipek, la verità di Yesim e i risultati spiazzanti di un test genetico.

Torna in onda Tradimento. La dizi turca che ruota intorno alle tormentate vicende dell’ex giudice di famiglia Guzide, finita nel vortice di inganni e segreti di una famiglia – la sua – che credeva esemplare, terrà compagnia al pubblico di Canale 5 dalle 21:20 alle 00:10 di venerdì 24 ottobre con la nuova puntata composta da tre episodi.

Nell’ultimo appuntamento con la dizi girata e ambientata a Istanbul Tarik ha mentito alla sua bambina per convincerla di essere stata abbandonata da mamma Yesim. La verità verrà a galla solo nella prossima puntata. Nel frattempo Oltan accetterà di convolare a nozze con Ipek e Yesim sarà pronta a raccontare la sua verità. Spazio infine a un test del DNA: i risultati saranno spiazzanti per tutti.

Tradimento, anticipazioni del 24 ottobre: Oltan e Ipek si sposano, la verità di Yesim e uno sconvolgente test del DNA

Sezai metterà in chiaro la sua posizione con Oltan rispetto alla gravidanza di sua figlia Ipek. Soltanto per il senso del dovere nei riguardi di Sezai Kaşifoğlu senior dirà a Ipek che accetta di sposarsi. Ma le farà anche presente che acconsente alle nozze soltanto per sdebitarsi con suo padre, non certo perché sia innamorato di lei.

Ilknur andrà da Mualla nel tentativo di avere il suo perdono. Ma finirà per essere cacciata in malo modo. Azra invece si recherà in vista da Selin. E in questa occasione le rivelerà che a spingere sua sorella Serra dalle scale provocandone la morte è stata Ipek, la donna che si appresta a sposare suo suocero. Intanto Yesim andrà a scuola per riabbracciare la piccola Oyku.

La figlia di Yesim a quel punto capirà che suo padre le ha mentito nel dirle che la mamma era partita per l’Australia e l’aveva abbandonata. Più tardi Yesim si presenterà in ufficio da Tarik. In mano avrà un accordo di separazione che la impegna a non chiedere denaro all’avvocato Yenersoy. In cambio però la donna chiederà di avere la custodia della figlia.

Neva fornirà consigli a Ipek sul modo di riconquistare il cuore di Oltan. Le due donne intanto fantasticheranno sul vestito da sposa da indossare al matrimonio. Tra lo stupore di Oylum e l’irritazione di Mualla, Kadriye si trasferirà a villa Dicleli. Oylum finirà per discutere animatamente con Kahraman, reo di non averla l’aveva informata dell’arrivo di suo madre.

Nel frattempo Ilknur, rimasta sola a causa dell’imposizione di Murat, che le ha vietato di vivere con Yesim, si vedrà improvvisamente riaccogliere da Mualla. La donna la incaricherà di tenere d’occhio Kadriye e di riferirle ogni suo movimento. Oltan alla fine si sposerà con Ipek. Ma non avrà alcuna intenzione di andare a vivere con lei e con il bimbo in arrivo.

In tutto questo Sezai confiderà a Nizan i suoi sentimenti. La donna proverà ad aiutarlo senza però ottenere risultati concreti. Nel frattempo Guzide renderà noti a Tarik e ai figli l’esito del DNA. Dai risultati sarà chiaro che tra loro non c’è alcuna corrispondenza. Un colpo durissimo soprattutto per Oylum, del tutto ignara adesso di quale sia la sua vera famiglia.