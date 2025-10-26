Clizia Incorvaia parla per la prima volta parla del presunto tradimento: “Sono stata male”

L’influencer ha voluto raccontare tutto, spiegando cosa è accaduto e cosa l’ha ferita di più rispetto a quest’episodio

Cliza Inorvaia è tornata a parlare delle accuse sul presunto tradimento che l’hanno fatta finire al centro del gossip per diverso tempo. Ospite a La Volta Buona ha parlato di un momento molto delicato della sua vita, che l’ha fatta tanto soffrire.

Senza problemi ha voluto spiegare a Caterina Balivo come si è sentita, raccontando il dolore provato e soprattutto il fatto che tutta la vicenda sia stata affrontata in pubblico, senza riservatezza, facendola finire sotto i riflettori della cronaca rosa nostrana.

Clizia Incorvaia e le parole sul tradimento, il racconto alla Balivo

E’ noto come Clizia Incorvaia sia stata sposata con Francesco Sarcina, front man delle Vibrazioni, dal quale ha avuto una figlia. Nel 2019 il cantante raccontò in un’intervista al Corriere della Sera che la sua allora moglie l’avrebbe tradito con Riccardo Scamarcio, suo migliore amico, nonché testimone di nozze.

“Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque“, queste le parole di Sarcina che crearono un forte clamore mediatico. Il cantante ha poi parlato più volte anche dettagliatamente del presunto tradimento, non tardò ad arrivare la replica della Incorvaia, che ha sempre negato tutto e la stessa cosa ha fatto tempo fa Riccardo Scamarcio, ospite nel programma Belve. Clizia Incorvaia è tornata a parlare della questione nel corso della sua ospitata nel programma di Caterina Balivo, a lei ha raccontato quanto è stato duro quel periodo.

La Incorvaia ha accusato Sarcina di aver fatto delle dichiarazioni che avrebbe dovuto evitare di fare in pubblico, anche perché c’erano in mezzo dei bambini, il figlio del cantante e la loro figlia. Clizia ha spiegato che quelle furono dichiarazioni rilasciate “sull’onda dell’egoismo”. L’ex concorrente del Grande Fratello ha voluto raccontare quanto sia stato tutto molto difficile, come sia stata accusata e criticata pubblicamente, senza che nessuno pensasse alle ripercussioni che potesse avere a livello psicologico.

“(…) La stampa è stata cattivissima con me senza sapere le vicende. Sono stata molto male e ho perso tantissimi lavori perché ero in un gossip negativo, mi venivano cancellate campagna di aziende molto importanti“, questa la parte del racconto della moglie di Paolo Ciavarro, che dunque ha spiegato che avrebbe anche perso dei lavori a causa di questa attenzione mediatica e di questo racconto negativo che sarebbe stato fatto sulla sua persona.

Clizia Incorvaia ha poi voluto dire come si augura che una cosa del genere non accada a nessuna altra donna, lei per riuscire a rialzarsi – come ha raccontato alla Balivo – ha dovuto fare psicoanalisi e usare tutta la sua buona volontà. Chissà se Sarcina non decida di tornare sull’argomento, rispondendo alla sua ex moglie. Tempo fa i due ex avevano avuto una sorta di velato botta e risposta sui social, fatto di reciproche accuse su altre questioni.