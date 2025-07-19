Clizia Incorvaia in lacrime: “Non posso mostrarmi sempre forte e sorridente”

Bella, solare e con la battuta sempre pronta, così ci appare perlopiù sui Social, Clizia Incorvaia, attivissima come influencer. Solitamente lei sa come strappare sorrisi ai suoi fan oltre che farli sognare ad occhi aperti. Ora però tutti loro sono rimasti a bocca aperta nel notare una Storia da poco caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

La donna struccata, con i capelli sciolti e con indosso una canotta rosa chiaro, mostra solo una parte del suo viso. In primo piano un occhio, dallo sguardo intenso ma anche lucido. E’ chiaro che lei abbia smesso da poco di piangere e che le lacrime stiano ancora chiedendo di scendere. Nessun pallido sorriso è all’orizzonte e nemmeno una canzone è stata scelta o un emoticon.

Lei è sdraiata sul letto e guarda l’obiettivo della fotocamera. A provocarle questo vero e proprio crollo emotivo è la mancanza che sente molto forte della suocera, la splendida Eleonora Giorgi, alla quale era legatissima tanto da definirla “sua complice”. La cerca, vorrebbe ancora sentirla al telefono, trascorrere del tempo con lei ma sa che questo non è fattibile. E ciò le procura una ferita profonda.

E lei ha voluto mostrare ai suoi estimatori anche l’altra faccia della medaglia, ovvero il suo essere molto sensibile e riflessivo, nonché romantico nel senso più etimologico e profondo del termine.

“Non posso mostrarmi sempre forte e sorridente”, la sua amara confessione

“Non posso mostrarmi sempre forte e sorridente“, questa è stata la sua amara e sincera confessione. Tuttavia lei che è, in fondo al cuore, un’autentica guerriera, ha ben presto deciso, dopo aver versato abbastanza lacrime, di alzarsi e di uscire di casa. Difatti nella Storia Seguente si è mostrata con i capelli freschi di shampoo e di piega. E’ vestita come in precedenza e il make up è praticamente inesistente, fatta eccezione per un po’ di burrocacao sulle labbra color ciliegia.

” La tua piega amica mi fa sentire più serena“, queste le sue esatte parole corredate da un fiorellino. Clizia ha ancora la faccia triste ma già il fatto che abbia deciso di prendersi cura di se e delle sue chiome ha rasserenato i suoi estimatori sul fatto che il momento difficile stia pian piano passando. Inoltre sul finale ha anche schiacciato l’occhio in maniera birichina anche se non ha donato alcun sorriso.