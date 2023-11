Ciro Petrone si ritira dal Grande Fratello

Ciro Petrone ha deciso di lasciare volontariamente la casa del Grande Fratello. L’attore napoletano, diventato noto al grande pubblico grazie al film Gomorra di Matteo Garrone, ha deciso di ritirarsi dal gioco principalmente per sopraggiunta stanchezza e mancanza di stimoli e ha lasciato la casa nel corso della ventunesima puntata del reality show, in onda stasera su Canale 5.

A nulla è valso il tentativo della produzione di trattenere Ciro Petrone nella Casa che, così facendo, dopo essersi fatto squalificare dall’edizione Vip di Temptation Island del 2019, per aver raggiunto il villaggio dove alloggiava la fidanzata Federica Caputo (con una corsa sulla spiaggia rimasta ormai nella storia della tv trash moderna), ha concluso anzitempo anche quest’esperienza nella casa di Cinecittà.

Il GF, infatti, per convincere Ciro Petrone a proseguire la sua avventura nella Casa con rinnovato slancio, ha deciso di invitare il fratello Vincenzo che, però, non è riuscito a convincere l’attore. Durante il confronto con il fratello, Petrone ha spiegato i motivi che l’hanno portato ad optare per il ritiro:

Il problema è che io ho cercato di superare le difficoltà fisiche ma non ci riesco. Non dormo bene, mi sveglio, sono nervoso, non mi diverto, non sono me stesso. Non è giusto restare qui se non sono me stesso, per rispetto delle persone che guardano e per rispetto dei miei amici. Non sono più io, non ce la faccio più. Ho superato tutti i miei limiti, io mi conosco bene. Ho fatto di tutto. La situazione è questa. Ho lavorato già su me stesso, ho superato alcuni miei limiti ma ora non ce la faccio più. Lasciare è l’ultima cosa che voglio fare.

Vincenzo, sarcasticamente, ha proposto al fratello Ciro di scambiare le sue levatacce all’alba per andare a lavorare al mercato con il suo comodo soggiorno nella Casa. Alfonso Signorini, dello stesso avviso, ha rimproverato l’attore con un “Sei al Grande Fratello, non sei mica in miniera!”.

Ma non c’è stato verso e Ciro Petrone, dopo aver salutato i coinquilini, alcuni di loro in lacrime (Grecia Colmenares in primis ma le lacrime dell’attrice venezuelana, ormai, non fanno più testo), ha aperto la Porta Rossa ed è andato via.

Per la cronaca, Petrone era anche risultato uno dei due concorrenti preferiti dal pubblico.